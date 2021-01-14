Enerji tasarrufu için Elektrik sektörü işbirliği yapıyor, enerji kayıplarının azaltılması hedefleniyor

HASAT projesi ile elektrik dağıtım şebekesinde teknik kayıpların azaltılarak enerji verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) desteği, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) koordinasyonunda ve toplam 15 elektrik dağıtım şirketinin katılımıyla yürütülen projede, enerjinin tasarrufu ve verimli kullanılması kapsamında, Türkiye elektrik şebekesine uyumlu yöntemler belirleniyor.

2019 yılında ilk fazı tamamlanarak 2020 yılında 2’nci fazına geçilen projede, Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ hizmet bölgelerinde elde ettiği teknik deneyim ve Ar-Ge birikimini projede yer alan elektrik dağıtım şirketleriyle paylaşıyor ve karşılıklı iş birliği imkânları geliştiriliyor.

Trafolarda Enerji Verimliliği, Dağıtık Üretim ve LED Aydınlatma olmak üzere 3 farklı yöntem üzerinde çalışılan Hasat projesinde, ayrıca verimlilik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi çalışması yürütülüyor.

Üniversite ve özel sektörle işbirliği

Hasat projesinde verimlilik artırıcı algoritmaların geliştirilmesi veya teknik ekipmanların devreye alınması gibi konularda üniversite ve özel sektördeki şirketlerle iş birliğine gidiliyor.

Bu kapsamda trafolarda enerji verimliliğini artırmak için, trafoların doluluk oranlarının takibinin yapılacağı ve geliştirilecek algoritmalar neticesinde trafo verimliliğini arttırmaya yönelik aksiyonların iletileceği bir platform Özyeğin Üniversitesi ile geliştiriliyor.

Dağıtık üretim ile enerji verimliliği kapsamında şebekelerdeki mevcut dağıtık üretim tesislerinin teknik kayıplara olan etkisi araştırılıyor, fider bazlı optimum konumlandırma için algoritma geliştiriliyor. Ayrıca mevcut dağıtık üretim tesislerinin teknik kayıpları azaltıcı yönde reaktif güç kontrolünde kullanılması için algoritmalar geliştiriliyor.

LED Aydınlatma projesi kapsamında ise genel aydınlatmada LED ve sensör tabanlı akıllı aydınlatma sistemlerinin kullanımının enerji verimliliği üzerindeki etkisinin, pilot uygulamalarla incelenmesi ve Türkiye geneli yaygınlaşmada elde edilecek verimliliğin İstanbul Teknik Üniversitesi danışmanlığında hesaplanması planlanıyor.

Enerji Verimliliği Derneği ile yürütülen Enerji Verimliliği Bilinç Endeki çalışmasında ise son tüketici nezdinde farkındalığın ölçümlenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca son tüketicilerin talep tarafı yönetimi (TTY) ve enerji verimliliği konularındaki eğilimlerinin tespit edilmesinin ardından, TTY uygulamalarının yaygınlaşabilmesi için atılması gereken adımların Türkiye’nin mevcut şartlarına uygun olarak analiz edilmesi ve buna bağlı olarak bir yol haritası oluşturulması konusunda çalışmaların gerçekleştirilmesi tasarlanıyor.