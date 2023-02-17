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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.
Ekonomi 17.02.2023, 09:46
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.