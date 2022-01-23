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Enerji krizi gıda sektörünü tehdit ediyor! Fiyatlar daha da artabilir...

Enerjide yaşanan kriz, gıda sektörünü tehdit ediyor. Elektrik kesintilerinin gıda fiyatlarını artıracağından endişe edilirken, sektör muafiyet talebinde bulundu. Ülke genelinde organize sanayi bölgelerinde 3 gün süreyle uygulanacak elektrik kesintisi gıda üretimini tehdit ederken fiyatları da artıracağı endişesi yaşanıyor. Bu nedenle gıda sektörünün kesintilerden muaf tutulması isteniyor.

Ekonomi 23.01.2022, 20:07
Enerji krizi gıda sektörünü tehdit ediyor! Fiyatlar daha da artabilir...

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Ebru Akdağ, gıda güvenliğini ve güvencesini riske atmaması için gereken önlemlerin alınması gerektiğini ve enerji kesintisinin gıda sanayiine uygulanması durumunda bunun, hem sofralarımızda ciddi bir gıda güvenliği riski doğuracağını hem de gıda sanayiinde telafi edilemez ekonomik kayıplara neden olacağını söyledi. Akdağ, “Gıda sanayisi, doğalgaz ve elektrik kesintilerinden muaf tutulmalı” dedi.

Sanayi 3 gün duracak

İran’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle doğalgaz kısıntısı uygulaması gündemdeyken, elektrik kesintisiyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. TEİAŞ’ın aldığı son kararla, 24 Ocak Pazartesi saat 00.00’dan itibaren Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinde (OSB) 72 saat (üç gün) süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağı duyuruldu. Bu durum, ülke sanayi üretiminin en az 3 gün süreyle tamamen durması anlamına geliyor.

Gıda güvenliği riski ve israfa karşı muafiyet isteniyor

Doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarının özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için çok ciddi kayıplar anlamına geleceğini vurgulayan Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Ebru Akdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: “Gıda üretiminde kullanılan ham maddelerin tarladan soframıza kadar uzanan tüm aşamaları titizlikle yönetilmek durumunda. Gıdaların herhangi bir sağlık riski taşımadan ve israf olmadan tüketicilere, yani sofralarımıza ulaşabilmesi için uygulanması gereken hammadde tedariki, gıda işleme, depolama, nakliye ve sunuş yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte uygulanması gereken ısıl işlemler, üretimdeki kritik kontrol noktalarının gözetilmesi, soğuk hava depolarında uygun koşulların sağlanması gibi enerji kesintilerine tahammülü olmayan adımlar bulunmaktadır. Olası enerji kısıtlaması öncelikle gıda güvenliği riski doğuracak olup, ciddi boyutlarda gıda israfına da neden olacaktır. Dolayısıyla gıda güvenliğinin sağlanabilmesi, gıda israfının önlenmesi ve halkımızın güvenilir gıdaya erişebilmesi adına doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından gıda sanayimiz muaf tutulmalıdır” dedi.

Pandemi kısıtlamalarında muaf tutulmuştu

Birçok sektörü durma noktasına getiren pandemi dönemindeki kısıtlamalarda gıda sektörünün bu kısıtlamalardan muaf tutulduğunu ve sektörün bu dönemi başarıyla geçtiğini vurgulayan Akdağ,“Pandemi sürecinde gıda sektörü çalışmasına devam etmesine olanak sağlayan muafiyetler sayesinde rafların boş kalmamasını sağlayarak önemli bir sınavdan takdirle geçmiştir. Bugün de benzeri bir muafiyetle gıda güvencesini sağlayabilmeliyiz” dedi.

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