Enerji kaynakları çeşitlendi

Türkiye’nin elektrik enerjisi, yüzde 31,5’i hidrolik, yüzde 25,6’sı doğal gaz, yüzde 20,4’ü kömür, yüzde 10,6’sı rüzgar, yüzde 7,8’i güneş ve yüzde 3,7’si ise biyokütle ve jeotermalden oluşuyor.

Türkiye’nin toplam enerji kurulu gücü içindeki yenilenebilir kaynakların payı yüzde 53,7’ye çıkarken, yerli kurulu güç oranı ise yüzde 65’i geçti. Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye bugün sahip olduğu 99 bin 820 megavat kurulu gücün yüzde 31,5’i hidrolik, yüzde 25,6’sı doğal gaz, yüzde 20,4’ü kömür, yüzde 10,6’sı rüzgar, yüzde 7,8’i güneş ve yüzde 3,7’si ise biyokütle ve jeotermal oluşturuyor. Türkiye’de hem tüketim birim fiyatlarını hem de dağıtım şirketlerinin kar marjlarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) belirliyor. Devletin belirlediği tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama imkânı yok. Görevli Tedarik Şirketleri’nin nihai tüketicilere yaptığı elektrik satışının sadece yüzde 20’sini Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden (EÜAŞ) alıyor.

210 kilovatsaatin altındaki ve üstündeki birim fiyatlara ilişkin çalışma başlatıldı

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "210 kilovatsaatin altındaki ve üstündeki birim fiyatlara ilişkin olarak da Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Burada ‘Vatandaşımızın lehine ne olabilir? Tekrar çalışalım’ dendi. Biz de şu anda o çalışmayı yapıyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşın lehine olana çalışacağız"

Ocaktaki tüketim verilerine göre Türkiye’deki hanelerin yüzde 64’ünün 210 kilovatsaatin altında elektrik kullandığına işaret eden Dönmez, yılın ilk ayının elektrik ve doğal gaz tüketiminde en yoğun ay olduğunu vurguladı. Birinci kademe olan 210 kilovatsaati şubatta da izlemeye devam edeceklerini belirten Dönmez, "Ama asıl üzerinde çalıştığımız 210 kilovatsaate kadar olan dilimde fiyatlar açısından vatandaşın lehine imkan olabilir mi, ona çalışacağız" dedi.

Esnafa yüzde 25 indirim

Ticarethane grubunda yer alan esnaf, zanaatkarlar ve diğer küçük işletmelere yönelik de çalışmalar olduğunun altını çizen Dönmez, "Konuttakine benzer ‘ticarethane tarifesi’ içinde bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Buradaki miktarı henüz tespit etmedik. Ama konutta indirimli tarife altında kalanların sayısı yüzde 64. Amacımız, tüm ticarethaneler içinde indirimli tarifeden yararlanacakların oranının bu seviyelerde olacak şekilde belirlenmesi. Bazı verileri sahadan istedik. Çalışıyoruz. Tabi ki konuttaki 210 kilovatsaatten fazla olacak. Özetle baktığımızda bakkal, manav, berber, kırtasiye, kahvehaneler gibi bunların büyük bir kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek. Bunu da en kısa sürede açıklayacağız. Amacımız 1 Mart’ta kadar bu değişiklikleri tamamlayıp yetiştirmek. 1 Mart itibariyle bu uygulamaya geçmiş olmayı hedefliyoruz. En kısa sürede kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Birinci kademede yüzde 25 indirim söz konusu olacak” dedi.