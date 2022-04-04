Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı

MART AYI ENERJİ İTHALATI 8,4 MİLYAR DOLAR OLDU

Enerji ithalatı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

OCAK-MART AYLARI DÖNEMİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 188'İ BULDU

Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar enerji faturası ödendi.