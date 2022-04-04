Son Dakika
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Enerji ithalatı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar enerji faturası ödendi.
Ekonomi 04.04.2022, 12:05 04.04.2022, 13:22
MART AYI ENERJİ İTHALATI 8,4 MİLYAR DOLAR OLDU
Enerji ithalatı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
OCAK-MART AYLARI DÖNEMİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 188'İ BULDU
Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar enerji faturası ödendi.