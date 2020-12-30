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Enerji Bakanı Dönmez: "Kökü dışarıda kendi içeride olan yapılar bize akıl vermeye kalkmasın"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kömür üretiminin ekolojik dengeyi bozmadan daha çevreci şekilde üretildiğine dikkat çekerek, "Çevrecilik adı altında kamu malına zarar veren halkı kışkırtan, kökü dışarıda kendi içeride olan yapılar bize akıl vermeye kalkmasın. Ne hikmetse onların çevreciliği Türkiye’nin çıkarları, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı söz konusu olunca ortaya çıkıyor. Milletimizin kaynaklarını milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız" dedi.

Ekonomi 30.12.2020, 18:15
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Enerji Bakanı Dönmez: "Kökü dışarıda kendi içeride olan yapılar bize akıl vermeye kalkmasın"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kömür üretiminin ekolojik dengeyi bozmadan daha çevreci şekilde üretildiğine dikkat çekerek, "Çevrecilik adı altında kamu malına zarar veren halkı kışkırtan, kökü dışarıda kendi içeride olan yapılar bize akıl vermeye kalkmasın. Ne hikmetse onların çevreciliği Türkiye’nin çıkarları, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı söz konusu olunca ortaya çıkıyor. Milletimizin kaynaklarını milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun başvuru sahibi olduğu ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile desteklediği “Zonguldak Topoğrafyasında Kömürün Tarihsel Etkisi Dijital Teknoloji ile Turizme Kazandırılıyor” projenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de video konferans yöntemiyle katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törenin açılış konuşmasını TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu yaptı. Eroğlu, "Dün iş kazası sonucu aramızdan ayrılan Soner Dağlıoğlu kardeşimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ailesi ve mesai arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun" diyerek hayata geçirilen proje hakkında bilgilendirme yaptı.

Video konferans yöntemiyle açılışa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Soner Dağlıoğlu kardeşimizi ve daha önce hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Bazı şehirler vardır, o şehre hayat katan can veren simgelerle özdeşleşen tarihe adlarını bu şekilde yazdıran, şehrin her bir sokağına, evine silinmez izler bırakan. Zonguldak kömür denince akla gelen ilk şehrimiz. Şehrin merkezinde kalan tarihi yapının korunası ve müze olarak yeniden açılması için 2018 yılında projemize başlamıştık. İlk etapta Üzülmez Müdür lojmanının restorasyon çalışmalarına başlandı. Yapının ve bahçenin özellikleri aslına uygun şekilde korundu. Mekana özel teşhir ve tanzim planlaması yapıldı. Uzun araştırmalar yapıldı. Tüm envanter tek tek incelendi. Tarihi eser niteliğindeki nadide eser ve enstrümanlar tek tek incelendi. İç kısımda sergi salonu, harita ve plan odası, belgesel odası, sanat odası ve sanal gerçeklik odası bölümleri, dış kısımda 200 yıllık tarihi belgelerle bir bahçeden oluşuyor" diye konuştu.

"Doğalgaz rezervi Filyos’tan ana karaya bağlanacak"

Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz açıklarındaki keşfettiği rezerve ilişkin müjdeli haber verdi. Bakan Dönmez, "Bugün vereceğimiz bir diğer müjdeli haber de Filyos’taki enerji yatırımlarımızla alakalıdır. Türkiye’deki ilk mega endüstri bölgesi olacak olan Filyos Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak. Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak. Buradan ana şebekeye bağlanacak. Taşkömürünün bölgede üretimi, demir-çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğalgazın üretimiyle Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Halen devam eden Filyos Vadisi Projesi ile birlikte de orta ve yüksek teknolojili endüstri Filyos’ta kümelenmiş olacak" diye konuştu.

"Yerli kömürü enerji bağımsızlığımız açısından kritik görüyoruz"

Enerji bağımsızlığında yerli kömürün önemine dikkat çeken Bakan Fatih Dönmez, "Kömür bu gün sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen ülkelerinin önemli kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Yapılan uluslararası çalışma ve projeksiyonlar; artan enerji talebinin karşılanmasında baz yük olması nedeniyle gelecek yıllarda da kömürün temel enerji girdilerinden biri olacağını gösteriyor. Biz yerli kömürü enerji bağımsızlığımız açısından kritik görüyoruz. Enerjide ithal girdi oranımız halen yüksek. Bunu yönetilebilir seviyelerde tutmak için yerli kömürümüzden azami oranda faydalanmaya devam edeceğiz. Son yıllarda yaptığımız yoğun çalışmalarla toplam kömür rezervimizi artırmaya devam ediyoruz. 2016 yılında 45 milyon ton 2017’de 88 milyon ton, 2018 yılında 101.5 milyon ton 2019 yılında 97,3 milyon ton yerli kömür üretimi gerçekleştirdik. 2018 yılında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak yerli kömür üretimini gerçekleştirdik. İnşallah 2020 yılında da son dönemde yakaladığımız yükseliş trendini devam ettireceğiz ve 100 milyon ton seviyelerini yakalayacağız. Toplam 20 milyar tonluk kömür rezervimizin 1.5 milyar tonunu taşkömürü oluşturuyor. Bu oranın arttırılması için TTK yöneticilerimiz ve madenci kardeşlerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışmaya devam ediyor" dedi.

"24 saatlik elektrik üretiminin 4.1 saatini yerli kömürden karşılıyoruz"

Bakan Fatih Dönmez, kömür üretiminin artması için ruhsat sahalarının devriyle yatırımcılara açıldığını ifade ederek, "Kömür üretimimizin artması için TTK ve TKİ’ye ait ruhsat sahalarımızın bir kısmının devriyle bu sahalarımızı yatırımcılara açtık. Böylece üretim ve istihdamı artırmayı hedefledik. Sektörün büyümesini istiyorsak, dışa bağımlılığı azaltmak istiyorsak yüksek rezerv ve daha geniş alanlara dağılmış üretim yapmak durumundayız. Sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam kapasitesi ile kömür sektörümüz sürekli geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken bir sektör. Çünkü kömür sektöründe yatırımcımız, insanımız, devlet ve madenciliği sektörü destekleyen alt sektörler kazanıyor. Bugün 52 yerli kömür santralimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam 11 bin 350 megavat düzeyinde yerli kömür kurulu gücümüz var. Yüzde 12’lik paya sahip. Kasım 2020 itibariyle toplam elektrik üretimimizin yüzde 14.3’ünü yerli kömürden sağladık. Başka bir ifadeyle 24 saatlik elektrik üretiminin 4.1 saatini yerli kömürden karşılıyoruz. Yerli kömür enerji fiyatlarında petrol ve doğalgaz fiyatlarının etkisinin azaltılmasına sağladığı katkıyla enerji üretim sepetimizde önemli bir yere sahip. Yeraltı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık. Son 5 yılda bu rakam toplam 360 milyon liraya ulaştı. Özellikle istihdamın korunması ve madenci kardeşlerimizin korunması için önemli adımlar attık. İş kazası neticesinde hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelerine destek olmak için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Şehit madenci kardeşlerimizin ailelerinin kamuda istihdam edilmesini sağladık. Linyit ve taşkömürü sahalarında yer altında çalışacak işçi kardeşlerimizin ödemelerini asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik. Zorunlu ferdi kaza sigortası yapılması mecburiyetini getirdik. İşçilerin çalışma saatlerini günde en fazla 7.5, haftada en fazla 37.5 saat olarak belirledik" şeklinde konuştu.

"Kaynaklarımızı ekolojik dengeyi bozmadan gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz"

Kömür üretiminin bazı çevreler tarafından muhalefet aracı olarak kullanıldığına dikkat çeken Bakan Dönmez, "Kömür üretimiyle ile ilgili üzerinde hassasiyetle durduğumuz çevrenin korunmasıyla ilgili madenlerimiz özelde de kömür üretimi bazı çevreler tarafından muhalefet aracı olarak kullanılıyor. Türkiye’nin yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırma gayreti sürekli olarak mesnetsiz, yalan ve yanlış bilgilerle baltalanmaya çalışılıyor. Enerji bağımsızlığı bizim için ne kadar önemliyse maden bağımsızlığımız da bir o kadar önemli. Kömür sektörü bu gün teknolojiye yaptığı yoğun yatırımlarla hem çevresel kriterlerin sağlandığı hem de verimliliğin arttırıldığı bir yapıyı hayata geçirmeye başladık. Kömür artık daha çevreci kriterlerle üretiliyor. Bizler milletimizin kaynaklarını her ne pahasına olursa olsun çıkaralım anlayışına karşıyız. Kaynaklarımızı ekolojik dengeyi bozmadan çevresel sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. Çevrecilik adı altında kamu malına zarar veren halkı kışkırtan, kökü dışarıda kendi içeride olan yapılar bize akıl vermeye kalkmasın. Ne hikmetse onların çevreciliği Türkiye’nin çıkarları, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı söz konusu olunca ortaya çıkıyor. Milletimizin kaynaklarını milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız" dedi.

Törende konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yerli taşkömürünü çıkartmakta önemli rol üstlendiğine vurgu yaptı. Uçar, "Açıkçası kurum bünyesinde yıllardır çalışan, emek veren gayret eden ülke ekonomisine katkı sağlamak için alın teri döken bir sürü yakınımız var. Ben de bir madenci çocuğu olarak bu kürsüden hitap etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da maden müzesi ile TTK Taşkömürü Eğitim Ocağı’nın bütünlük arz ederek yeniden düzenlenerek çalışmaların sürdüğüne dikket çekti. Tutulmaz, "Bölgemizdeki madencilik, işçi kültürü endüstriyel mirasımızın ve kültürel farklılıklarımızın korunarak yaşatılmasına ve tanıtılmasına yönelik hayata geçirilen Üzülmez Kültür Vadisi bölgesinde bulunan ve BAKKA tarafından desteklenen ve açılışını yapacağımız Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi de TTK’nın kuruluşundan bugüne bütün yönleriyle ele alındığı, bilgi, belge ve materyallerle desteklenen bir ihtisas müzesi olarak çok önem verdiğimiz endüstriyel tarihimizin kalkınmayı ve gelişmeyi hızlandıran turizmle desteklenerek ilimizin sosyo-ekonomik gelişimine öncülük edecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele kesti. Ardından müze protokol üyeleri tarafından gezildi.
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