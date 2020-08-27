ENDLESS FAIRS İLK ONLINE AYAKKABI FUARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Endless Fairs sektörlerin aktörlerini, yatırımcıları, duayenleri ve ziyaretçileri dijital bir platformda bir araya getirdi. İş dünyası yeni bir devinim yaşıyor. Fuarcılık sektörü de artık online çözümler sunuyor. Türkiye’nin ilk ve yerli online fuarcılık yazılımı Endless Fairs, 92 ülkeden bin 600’den fazla alıcıyı ağırlayan aymod’un gerçekleştireceği ‘aymod Online 2020 Dijital Ayakkabı Fuarı’nın dijital çözüm ortağı oluyor. 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe online olarak istenilen ortamdan katılım sağlanabildi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşecek dijital fuarın online çözüm ortağı Endless Fairs oldu.

‘Sanal Fuarlar İhracatımıza Katkı Sağlayabilir’

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar ve Türkiye Sanayicileri Derneği Başkanı Abdulsabur Endican online fuarın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının Moderatörlüğünü Ünlü Sunucu Oylum Talu’nun yapacağı etkinlikte, ziyaretçiler etkili isimlerle online olarak bir araya geldi. T.C Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay “Türkiye ayakkabıda bir ithalatçı konumundaydı. 2010 Yılında bizim ihracatımıza baktığınız zaman 2010 Yılından bugüne 396 milyon dolar olan ihracatımızı 932 milyon dolara çıkarmışız. Bu gurur verici fakat dünyada henüz arzu edilen noktaya ulaşmış değiliz. Bu sanal fuarlar çok önemli ayakkabı sektörünü, deri sektörünü çok tebrik ediyoruz. Çünkü bugüne kadar gerçekleştirilen 4 sanal fuarın 2 tanesi ayakkabıyla ilgili sanal fuardı. Bu sanal fuarlara baktığımızda oldukça yüksek bir katılım gerçekleşti. 26 bin 600 firma bu fuarları ziyaret etti. Demek ki bu potansiyeli iyi değerlendirmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu. Pandemi sürecine dikkat çeken Turagay sözlerine şöyle devam etti; “Sanal fuarlarımızı tabii ki düzenlemeye devam edeceğiz ama Eylül ayı itibariyle fiziki fuarlara da başlamış olacağız. İnşallah ikinci bir dalga yaşanmaz ve önümüzdeki yeni normalleşme sürecinde dijitalleşmenin önemini kavrayan bir Türkiye ile hem dijital arenada hem de normal fiziki ortamda fuarlarımızı devam ettirip dünya ihracatından aldığımız payı da arttırabiliriz.”

Endless Fairs CEO’su Gökmen Özdemir, “Yıl içinde birçok önemli etkinliğe imza attık. Eğitimden sağlığa sağlıktan teknolojiye teknolojiden otomobil sektörüne şimdi de moda dünyasını online platformumuza taşıyoruz. Sayın Rıza Tuna Turagay’ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz aymod Online 2020 Dijital Ayakkabı Fuarı bizim için de önem arz ediyor. Açıkçası gururluyuz. Kısa zamanda büyük işlere imza attık. Herkesin kolaylıkla erişim sağlayabileceği ciddi bir alt yapımız var. Moda sektörümüzün, yerli üretimlerimizin dünyanın birçok ülkesinde tanıtımına destek olmak ve ülkemize ihracat konusunda destek olmak bizi gelecekteki faaliyetlerimiz ve projelerimiz için ayrıca motive ediyor” açıklamasında bulundu.

Endless Fairs kurulduğu günden beri sektörün geleneksel dinamiklerini online platforma taşıyarak karşılıklı etkileşim ve tanıtım imkânı sunuyor. Evinizde, işyerinizde, tatilde hayatınızı bölmeden sektör ve ilgi alanlarınızın gelişmelerini takip etmenizi sağlayacak bu platform yaşamınızın vazgeçilmezi olacak.