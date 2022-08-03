banner549

banner547

Son Dakika
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
TOGG Türkiye’nin gururudur
TOGG Türkiye’nin gururudur

ENAG temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

Açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 176.04 oldu.

Ekonomi 03.08.2022, 10:01
ENAG temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

YÜZDE 176'NIN ÜZERİNDE ENFLASYON VERİSİ

ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5.03 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 176.04 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından itibaren 7 aylık (Ocak-Temmuz) enflayson artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

HAZİRAN ORANLA YILLIK ENFLASYON YİNE ARTTI

ENAG'ın paylaştığı verilere göre haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık artış oranı da yüzde 175.55 olarak kaydedilmişti. 

EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI

Paylaşılan verilerde en çok yükseliş yaşanan kalemin konutta olduğu açıklandı.

ENAG raporunda "TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş -yüzde 1,44 ile Ulaştırma en fazla yükseliş ise yüzde 12,18 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir" ifadesine yer verdi.

#ENAG #temmuz #enflasyon
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu