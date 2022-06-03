ENAG, enflasyonu yüzde 160’ın üzerinde açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı resmi enflasyon rakamları öncesinde bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yine erken davrandı ve mayıs ayı enflasyonunu üç haneli olarak açıkladı.

ENAG’a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,46 arttı. ENAG’a göre yıllık enflasyon ise yüzde 160,76 oldu.

ENAG enflasyonu nisan ayında aylık bazda yüzde 8,68, yıllık ise yüzde 156,86 olarak açıklamıştı.

İşte ENAG'ın Twitter üzerinden açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu: