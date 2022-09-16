Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2021 yılında toplam aktif büyüklüğü 15 trilyon 569 milyar 930 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 11 trilyon 668 milyar 761 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 3 trilyon 901 milyar 170 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ait Sektör Bilançoları verisini açıkladı. Buna göre, en fazla firma toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı. Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 304 bin 877 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2021 yılı için yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2021 yılında toplam aktif büyüklüğü 15 trilyon 569 milyar 930 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 11 trilyon 668 milyar 761 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 3 trilyon 901 milyar 170 milyon TL oldu.

İmalat sektörü 4 trilyon 866 milyar 987 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 3 trilyon 493 milyar 414 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 1 trilyon 624 milyar 254 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 923 milyar 753 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 363 milyar 309 milyon TL ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe; en yüksek net zarar ulaştırma ve depolama sektöründe gerçekleşti

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2021 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 285 milyar 297 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 371 milyar 85 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 121 milyar 11 milyon TL, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 47 milyar 194 milyon TL net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü, 2021 yılını 107 milyar 991 milyon TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise 94 milyar 239 milyon TL net zarar ile tamamladı.

En yüksek yurtdışı satış imalat sektöründe gerçekleşti

Yurtdışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurtdışı satış 1 trilyon 431 milyar 295 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurtdışı satış 1 trilyon 114 milyar 446 milyon oldu.

2021 yılında firmaların net satışları ve faaliyet karı arttı

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 14 trilyon 733 milyar 420 milyon TL, toplam faaliyet karı ise 1 trilyon 96 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşti.