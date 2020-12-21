En kritik faiz kararı

Enflasyon yüzde 14’ü geçti reeskont faiz oranının yıllık yüzde 15.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16.75’e yükseltildi. Son Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısında 475 baz puan Faiz artırımı kararı alarak politika faizini yüzde 15’e çeken Merkez Bankası yönetiminin Perşembe günü alacağı karar piyasalar için büyük önem taşıyor.

Hafta sonu yapılan reeskont ve avans faiz oranlarındaki artış yeni bir faiz artırımı sinyali olarak yorumlandı. Yılın son toplantısında alınacak faiz kararı döviz cephesinde de yöne belirleyecek.

SERT FAİZ İNDİRİMİ DÖVİZİ HAREKETENDİRDİ

Bir önceki ekonomi yönetimi faizleri yüzde 24 seviyesinden yüzde 8b5’e kadar çektikten sonra döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle faizler yeniden yükseltilmeye başlandı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta fiyat istikrarı, piyasalarla iletişim ve şeffaflık konusunda gerekli adımların atılacağına yönelik mesajları da faiz artışı beklentilerini destekledi.

EKONOMİ ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURACAK

Ağbal'ın 2021 için sıkı para politikasının uygulanmaya devam edeceğine yönelik açıklamaları ise büyüme ve istihdam kaygılarını artırıyor. Özellikle salgın nedeniyle yeni kısıtlamaların başlaması bazı sektörlerde büyük sorunların yaşanmasına neden oluyor. Faizlerdeki artışın da işletmeleri borçlanma konusunda sıkıntıya sokacak bir gelişme olarak yorumlanıyor. Bu yüzden Merkez Bankası’nın alacağı karar önemli!