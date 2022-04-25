En kolay ticaret yapılan Afrika ülkesi Ruanda

CNR Holding, dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olan Afrika kıtasının ticaret kapısını, yerli ve yabancı üreticiler için açtı. Fuarcılık sektörünün en büyük kuruluşlarından biri olan CNR, 2022 yılı içerisinde, Afrika’nın 54 ülkesi için 6 farklı sektörel fuar birden organize etmeye hazırlanıyor. Afrika’nın çok büyük bir pazar olduğunu vurgulayan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; “Sadece Türkiye’nin değil, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyanın ticaret rotası Afrika’ya yöneldi” dedi.

Ruanda Kalkınma Bakanlığı ile Ruanda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın da fuarlara tam destek verdiğini dile getiren Erem; “Bu fuarlar ile Ruanda ve diğer Afrika ülkelerinin alıcılarını Ruanda’da buluşturacağız. Koca Afrika kıtasındaki ülkeleri tek tek dolaşarak bile ulaşılamayacak olan alıcıları biz Ruanda’daki fuarlarımıza getireceğiz. Ruanda veya Afrika kıtası ile iş yapan ya da yapmak isteyen firmalar fuarlarımıza büyük ilgi gösterdi. Bu nedenle fuarlarımızın yabancı katılımcı rakamını % 60 seviyesinde dondurduk. Geriye kalan % 40’lık oranını ise Türk firmalar için ayırdık. Bu fuarlarla önemli bir ihracat seferberliğini başlatmış olduk” dedi.

Ruanda devletinin ülkede yatırım yapmak isteyen girişimcilere yatırım sermayesi de sağladığını belirten Erem; “Dünya dış ticaret verilerine göre, Afrika ülkeleri arasında Ruanda, en kolay ticaret yapılabilir ülkeler arasında birinci sırada bulunuyor. Ayrıca Ruanda, Afrika kıtasının İsviçre’si olarak da görülüyor ve üstelik çok merkezi bir konumda” dedi.

CNR Holding, tüm Afrika kıtası için ayakkabı, deri ve hazır giyim sektörlerine 18-20 Ağustos, gıda ve horeca sektörlerine 02-04 Kasım, yapı ve inşaat sektörlerine 03-05 Kasım, mobilya, yatak ve ev tekstili sektörlerine 07-09 Kasım, tarım ürünleri ve makineleri sektörleri için ise 10-12 Kasım tarihlerinde fuarlar organize edecek. Fuarlar, Türkiye’nin ve dünyanın lokomotif sektörlerine, Afrika ile yeni ve uzun soluklu ticaret anlaşmaları fırsatı sunacak.