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En kaliteli Gemlik zeytini 25 bin liraya satıldı

Gemlik Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 2. Gemlik Zeytini Kalite Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Ekonomi 13.09.2021, 13:18
En kaliteli Gemlik zeytini 25 bin liraya satıldı

Gemlik Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 2. Gemlik Zeytini Kalite Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.


Yarışmada, Gemlik çiftçilerinden alınan numuneler çeşitli elemelerden geçerek, ilk üçe giren zeytinlerin 100 kilosu, festivalde yapılan müzayede ile satıldı. Dereceye giren çiftçilere plâket takdim edildi. Açık artırma sonunda üçüncü olan Muratoba Köyünden Hüseyin Aktosun adlı çiftçinin zeytinini 6 bin TL karşılığında Solaksubaşı Limited Şirketi sahibi Mahmut Solaksubaşı tarafından satın alındı. İkinci olan Katırlı köyünden Ali Yılancı’nın zeytini ise 10 bin 500 TL karşılığında Erkan Eren Zeytincilik sahibi Erkan Eren tarafından satın alındı. Yarışma birincisi Engürücük köyünden Nükhet Doğru’nun zeytini ise 25 bin TL karşılığında Solaksubaşı Limited Şirketi sahibi Mahmut Solaksubaşı tarafından satın alındı.


Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, tertip ettikleri zeytin kalite yarışması ile çiftçilerin ürünlerini mevcut değerlerinin çok üzerinde satmalarını sağladıklarını söyledi. Dereceye giren çiftçiler plâketlerini Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Borsa Başkanı Özden Çakır ve Meclis Başkanı Mustafa Doğan’ın elinden aldı.

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