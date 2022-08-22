“En iyi referans müşterilerinizin kalitenize verdiği referanstır”

Müşteri Memnuniyet Araştırması’nın sonuçlarına göre Yurtiçi Kargo, kargo sektörünün müşteri memnuniyet düzeyi en yüksek markası seçildi.

Türkiye İtibar Akademisi ve Beykoz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilerek 12 bin kişinin görüşleri doğrultusunda sonuçların belirlendiği Müşteri Memnuniyet Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Yurtiçi Kargo, kargo sektörünün müşteri memnuniyet düzeyi en yüksek markası seçildi. 1-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında TÜİK’in Türkiye örneklemi kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 12 bin kişi ile gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Araştırması, kullanıcıların en çok hangi kargo şirketinden memnun olduğunu ortaya çıkardı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “Müşterilerimizin memnuniyetini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerin karşılığını alabiliyor olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

“Odağımızda rakipler değil, müşterilerimiz var”

Şirketlerinin kurulduğu günden bu yana müşterisini merkeze alan bir yapısı olduğunu belirten Fatih Önyol “Yatırımlarımızı da her zaman bu bakış açısıyla gerçekleştiriyoruz. Bizim odağımızda rakiplerimiz değil. Müşterilerimiz var. Başarıya giden yolun müşterilerimizin mutluluğundan geçtiğini biliyoruz” dedi.

Önyol, çalışmalar hakkında şöyle konuştu:

“Bildiğiniz üzere ülkemizde 40 yıl önce Yurtiçi Kargo’nun kurulması ile başlayan kargo yolculuğu, bugün hizmet verdiği alanlar ve sektör içerisinde faaliyet gösteren oyuncularıyla birlikte bir dev haline geldi. 40 yıl önce sadece birkaç kamyon ve birkaç şube ile başlayan bu büyük yolculuk, bugün dolaylı ve doğrudan milyonlarca insana istihdam sağlıyor.

80’lerin başında, İnternetin olmadığı, yolların, araçların, şimdiki modern şartlarda olmadığı, iletişimin kısıtlı olduğu bir dönemde çıktığımız bu yolda, yıllar içerisinde büyük değişim ve dönüşüm yaşayarak, her zaman en kaliteli hizmeti sunma motivasyonuyla bugünlere kadar geldik.

Şirket olarak sektörümüzün çağın gereksinimlerine ayak uydurmasını, tercihten öte, sorumluluktan doğan bir zorunluluk olarak görüyoruz. Çünkü biz, görevimizi yerine getirirken bunun bir kamu hizmeti noktasında değere sahip olduğunun farkındayız. Yaptığımız işin ticari boyutu dışında kutsal bir boyutu da olduğunu düşünüyoruz.

Bunun en bariz örneğini pandemide hepimiz yaşadık. O günlerde hatırlarsanız sokaklarda emniyet ve sağlık görevlilerinin dışında sadece biz vardık. Bu noktada işimizin topluma sağladığı faydayı anlatması bakımından pandemideki performansımızı çok önemli buluyorum.

“En iyi referans, müşterinizin kalitenize verdiği referanstır”

Türkiye İtibar Akademisi ve benzeri kurumların gerçekleştirdiği tarafsız ve geniş ölçekli araştırmalara çok değer veriyoruz. Çıkarmamız gereken dersler varsa hepsini not ediyoruz. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi üzerine gerçekleştirilen tarafsız ve geniş ölçekli araştırmaların çıktılarının yeni projelerimizin belirlenmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz.

Ve tabii ki; müşteri memnuniyeti kapsamında aldığımız ödülleri çok değerli buluyoruz. Biliyoruz ki en iyi referans, müşterinizin kalitenize verdiği referanstır. Dolayısıyla bize bu gururu yaşatan, Yurtiçi Kargo ile ilgili memnuniyetini dile getiren tüm müşterilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.

“Mutlu müşteriler için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”

Bugün yaşadığımız dünya, neredeyse tamamen dijitalleşmiş durumda. İşlerimiz dijitalleşiyor, zevklerimiz dijitalleşiyor, ticaretimiz dijitalleşiyor. Peki, konuya biraz daha geniş bir perspektiften bakarsak; kargo ve lojistik operasyonları olmasaydı, gereken yatırımlar yapılmasaydı, dünyamızın dijitalleşmesi bu kadar kolay olabilir miydi?

Bu sorunun cevabı çok kritik. Nasıl ki lojistik diye bir gerçeklilik olmasaydı, bugün yaşadığımız modern şehirler dahi kurulamazdıysa; kargo sektörü olmasaydı dijitalleşme de istenilen boyutlara asla ulaşamazdı.

Bugün dev ekosistemler haline gelen e-ticaret sitelerinin ilk kurulduğu günlerde yanlarında biz vardık. Küçük işletme oldukları dönemde de en yakınlarındaki yol arkadaşları bizdik. Büyümelerine giden ticari yolculuklarında da yol arkadaşları bizdik. Hala da biziz. Özetle biz bir yatırım yaptığımızda bundan sadece kendi sektörümüz fayda sağlamıyor. Aslında yaptığımız yatırımlarla elektronik ya da fiziksel fark etmeksizin tüm ticaretin önünü açıyoruz.

İşte bu bakış açısı doğrultusunda şirket olarak biliyoruz ki kargo sektörüne yaptığımız yatırım aslında ülke ticaretinin büyümesine yapılan yatırımdır. Bu sebeple mutlu müşteriler için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Şirketimiz 40 yıldır olduğu gibi her zaman daha hızlı ve daha şeffaf iş modellerini hayata geçirmeye devam edecektir.”