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En İyi Ar-Ge Merkezi Ödülü yine Vestel'in

- Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri" organizasyonunda, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden büyük ölçekli firmalar arasında ikinci kez birincilik ödülüne layık görüldü

Ekonomi 12.11.2021, 14:18
En İyi Ar-Ge Merkezi Ödülü yine Vestel'in

İSTANBUL (AA) - Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri" organizasyonunda birincilik ödülüne layık görüldü.

Vestel'in açıklamasına göre, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri" sahiplerini buldu.

İstihdam kapasitelerine göre kategorilere ayrılan ödül töreninde Vestel Elektronik, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden büyük ölçekli firmalar arasında ikinci kez birincilik ödülüne layık görüldü.

Ar-Ge merkezleri arasında personel istihdamı, harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, iş birliği ve etkileşim, ticarileşme ve fikri mülkiyet yetkinliği gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede Vestel, elektronik sektöründe 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinin değerlendirildiği kategoride birinci oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen törende Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel, birincilik ödülünü aldı.


- "Teknolojiye yön vererek ülkemize değer katmaya devam edeceğiz"


Açıklamada ödüle ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel, şirketin uluslararası standartlardaki üretim kalitesinin ardında Ar-Ge vizyonunun bulunduğuna vurgu yaptı.

Televizyon ve beyaz eşya üreticisi olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi olduklarını kaydeden Sarpel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global bir teknoloji şirketi olarak da Ar-Ge, daima çalışmalarımızın odağında yer alıyor. Her yıl ciromuzun yüzde 2'sini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. Türkiye'de en çok Ar-Ge harcaması yapan 10 şirketten biriyiz. Dünya pazarlarına sunduğumuz yenilikçi ürün ve servisleri, bilgi ve teknolojiye yatırım yaptığımız 8 Ar-Ge merkezi ve 1.500 kişilik dev Ar-Ge ekibimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız tarafından verilen bu kıymetli ödülle başarımızı ikinci kez taçlandırmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Teknolojiye yön veren şirket misyonumuzla ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."


#Ar-Ge Merkezi #ödül #Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı #vestel
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