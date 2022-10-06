En ışıltılı fuar açıldı; 950 bin liralık pırlanta yüzük dikkat çekti

Türkiye’nin uluslararası mücevher ihtisas fuarı Istanbul Jewelry Show, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuar 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine açık olacak. Fuarda 120 den fazla ülkeden 23 binin üzerinde mücevher sektör profesyoneli, 1.000 firma ve marka yer aldı. Fuarın en dikkat çeken ürünleri 8 gram altından yapılmış ve ağırlığı 300 gram olan büstiyer dikkat çekerken 50 bin dolarlık özel taşlardan üretilmiş yerli üretim pırlanta yüzük misafirlerin ilgi odağı oldu.

Fuarın en değerli pırlanta yüzüğü 950 bin Türk Lirası

Yüzüğün tamamen yerli üretim olduğuna ve 50 bin dolar değer biçtiğini belirten Pırlantacı Ramazan Dede, “Yüzüğümüz özel yapım bir yüzüktür. Tamamıyla markis taşlardan oluşturulmuştur. Üzerinde de 8.5 karat bir pırlanta mevcut. Değeri 50 bin dolar yani 950 bin Türk Lirasına denk geliyor. Fuarda gören vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Normalde sadece 1 tane ürettim fakat şuan 5 tane daha sipariş aldım. Bu yüzüğü görmek için Dubai ve Rusya gibi ülkelerden gelenler oldu. Yüzük tamamen Türkiye’de üretildi. Fuarda yüzüğü görüp satın almak isteyen çok oldu fakat tek üretim olduğu için bugün satışını düşünmüyoruz. Fiyatı duyup şaşıranlar oldu” şeklinde konuştu.

Altın büstiyer ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Altın büstiyeri almak için çok fazla talep olduğunu belirten Mehmet taş, “Gördüğünüz büstiyer 8 ayar altından yapıldı yaklaşık 250 300 gram ağırlığında. Ortalama fiyatı 125 ile 150 bin TL arasında. Genelde doğu bölgelerimizden daha çok istek var bu ürüne. Oralarda düğünlerde bu tür hediyeleri çok götürüyorlar. Fuarında en çok rağbet gören ürünü diyebilirim. Çok fazla insan gelip sordu sipariş veren oldu. Yurtdışından da çok fazla talep var. Özellikle orta doğu ülkelerinden istekler siparişler alıyoruz” dedi.

Fuar 9 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.