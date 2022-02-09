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En hızlı büyüyen ilk 100’de 7 Antalyalı şirket var

Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasına Antalya’dan 7 şirket girmeyi başardı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ilk 100’e girme başarısını gösteren Antalya firmalarını kutladı.

Ekonomi 09.02.2022, 10:46
En hızlı büyüyen ilk 100’de 7 Antalyalı şirket var

Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasına Antalya’dan 7 şirket girmeyi başardı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ilk 100’e girme başarısını gösteren Antalya firmalarını kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde şirketlerin 2017-2019 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Sonuçlar çok sayıda oda-borsa başkanı ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un da katılımı ile Ankara’da düzenlenen törenle açıklandı. Cirosunu 2 yılda yüzde 5 bin 808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim Turizm A.Ş. firması ilk sırayı aldı. İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den 13 kat daha hızlı büyüdü. Listede 29 farklı ilden ve 32 ayrı sektörden şirketler yer aldı.

“Antalya, şirket sayısı ile dördüncü sırada”

En hızlı büyüyen şirketlerin 7’sinin Antalya’dan çıktığını kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri listesinde Antalya’nın İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada olduğunu görüyoruz. 2017-2019 yılları arasında yüzde 1876 oranında büyüme gösteren Antalya merkezli Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. listeye üçüncü sıradan girdi. Aynı dönemde yüzde 1260 oranında büyüyen IMT Sera Otomasyon Elektrik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi listenin 7. sırasında yer aldı. Seratek Sera Teknolojileri Tarım İnşaat Madencilik Danışmanlık Özel Eğitim Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi yüzde 615’lik büyüme oranı ile 17., Desird Tasarım Arge Anonim Şirketi yüzde 388 büyüme ile 36., Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 357’lik büyüme oranı ile 40., Art-In Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi yüzde 245 büyüme oranı ile 65., Form Mimarlık Mühendislik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. de yüzde 216’lık büyüme oranı ile listede 80. sırada yer alma başarısını gösterdi” dedi.

“Yeni girişimcilere örnek oldular”

Türkiye 100 listesinde 32 farklı sektörden işletmenin yer aldığını ve birinci sırada 19 şirket ile bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörünün, ikinci sırada ise 11 şirket ile makine ve ekipman imalatının geldiğini belirten Çetin, “Antalyalı hızlı büyüyen işletmelerimizin katma değeri yüksek yazılım ve teknoloji odaklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini görüyoruz. ATSO şirket kuruluş istatistikleri de yüksek katma değerli alanlarda yeni işletmelerin faaliyete geçtiğini gösteriyor. Antalya halihazırda doğal cazibesi ile yurt içinden ve dışından yatırımcıları çekme özelliğine sahip bir ilimiz. ATSO olarak bu avantajı bilişim ve teknoloji odaklı sürdürülebilir yatırımlarla ülkemiz için katma değer oluşturan girişimlere dönüştürebilmek arzusu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. En hızlı büyüyen listesine giren şirketlerimiz de faaliyet alanları ile bu vizyonun doğruluğunu teyit etmişler ve yeni girişimcilere de örnek olmuşlardır. Bizleri gururlandıran işletmelerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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