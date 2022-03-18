banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
Sigaraya zam yağıyor! Bir zam daha geldi...
Sigaraya zam yağıyor! Bir zam daha geldi...
Ali Babacan'dan mülteci açıklaması!
Ali Babacan'dan mülteci açıklaması!

En ‘Güzel’ fuar

Son dönemde artan güzellik ve bakım uygulamaları kadınların ilgisini çekiyor. İstanbul’da kapılarını açan güzellik ve bakım fuarında teknolojik estetik ve bakım ekipman ve cihazları tanıtıldı.

Ekonomi 18.03.2022, 10:13
En ‘Güzel’ fuar

Son dönemde artan güzellik ve bakım uygulamaları kadınların ilgisini çekiyor. İstanbul’da kapılarını açan güzellik ve bakım fuarında teknolojik estetik ve bakım ekipman ve cihazları tanıtıldı.

Güzelleşmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı, 17 Mart tarihi itibariyle kapılarını ziyaretçilere açtı. 20 Mart tarihline kadar sürecek fuarda estetisyen, doktor, dermatolog gibi sektörün önde gelen profesyonelleri yer alıyor. Toplamda yerli ve uluslararası olmak üzere 200 firma katılım gösterdi. Ziyaretçilerin uygulamalı olarak ürünleri test edebileceği fuarda güzellik, kaş ve tırnak bakımı gibi uygulamaların yanı sıra yağ yakım cihazları gibi yeni nesil cihazlarda fuarda sergileniyor.

“Her standımız bir klinik ve güzellik salonu”

Fuarın 34’üncüsünün düzenlendiğini Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, “Güzellik fuarı bu alanda düzenlenen Türkiye’deki ilk sektör fuarı olma özelliğini taşıyor. Güzellik fuarımızın bu yıl 34’üncüsünü düzenliyoruz. Fuarımız iki ana bölümden oluşuyor. Aslında kozmetik ve bakım fuarımız ancak medikal estetik bölümü ile beraber kozmetik bölümü diye ikiye ayırdık. Medikal estetik, dünyada yükselen ve kabul gören bir değer. İnsanlar yaşlanmayı geciktirmek istiyor. Türkiye yapılan işlem sayısı bakımından bu alanda Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Bu durum yaptığımız güzellik ve bakım fuarına baktığımızda da anlaşılıyor. Fuarda son derece gelişmiş teknolojilere sahip cihazlar sergileniyor. Her standımız bir klinik ve güzellik salonu gibi ve her standımızda mutlaka bir uygulama yapılıyor. Cihazlarımız ve teknoloji geliştikçe yapılan işlemlerdeki yan etkilerde bir o kadar azalmış durumda” dedi.

“Ziyaretçiler uygulamalı olarak cihazları test edebiliyor”

Fuara 200 e yakın firmanın katıldığını ve ziyaretçilerin ürünleri ve cihazları deneme şansının olduğunu belirten Büyükataman, “Güzellik ve bakım sektörü şuanda yaşadığımız zor döneme rağmen cari açık fazlası veren sektörlerden birisi. Uluslararası ve yerli olmak üzere 200’e yakın firmamız fuarda yer alıyor. 582’ye yakında yerli ve uluslararası markanın katılımcı profiline sahibiz. En son fuarımızda 30 bin ziyaretçi ağırlamıştık fakat bu fuarımızda sanıyorum ki bu rakamları aşacağız. Çok fazla ilgi var ziyaretçilerimiz meraklı fuarımız çok güzel başladı. Ayrıca burada güzellik salonu sahipleri stantları gezerek cihazları test edebiliyorlar ve uygulama yaptıktan sonra cihazı alıp almamak konusunda karar verebiliyorlar. Katalogdan bakıp tercih yapmıyorlar direk uygulama sayesinde cihazın nasıl işlediğini ve faydalı olup olmadığını test etme şansları bulunuyor” şeklinde konuştu.

"Ziyaretçiler güzellik ve bakım uygulamaları yaptırdı"

Fuarda uygulamalı olarak kaş bakımı yaptırdığını belirten Elmas Çiçek, “Buraya firmalarla tanışmaya geldim. Normalde benimde bir güzellik salonum var ve burada yeni cihazları test etmek için geldim. Normalde işlem yaptırmak gibi bir planım yoktu ama fuarda işlem yaptıranları görünce bende yaptırmak istedim. Kaşlarımın yeni bir uygulamaya ihtiyacı vardı benim için iyi oldu. Burada şuanda Mikroblading ismi verilen bir uygulama yaptırıyorum. Kaşlara dolgu ve şekil uygulaması oluyor” ifadelerini kullandı.

Fuarı öğrencileriyle birlikte ziyaret ettiğini ifade eden Sevcan Olgun, “ Fuarı gezdim ürünler hakkında bilgi sahibi oldum. Fuar çok güzel ve baya kalabalık. Yeni cihazları tanıdım ve sektör hakkında bilgi sahibi oldum. Kendime bir uygulama yaptırmadım ama dikkatlice yapılan uygulamaları izledim. Ben güzellik bilgisi öğretmeniyim ve öğrencilerimle geldim öğrencilerimle beraber ürünleri ve uygulamaları izleme fırsatımız oldu. Kesinlikle yapılan her güzellik ve bakım fuarına katılıyorum” dedi.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19