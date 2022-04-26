En düşük emekli maaşı artacak! 'Bakan Bilgin 1 Mayısı işaret etti'

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADARDI?



Geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almıştı.