En düşük emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi

TÜİK, Aralık ayı enflasyonu 1,25 olarak açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belirlendi. 2021 yılında vali, öğretmen, polis, mühendis, doktor, hemşire, kaymakam, profesör, teknisyen, vaiz ve avukatların ne kadar maaş alacağı da belli oldu.

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi

Bu çerçevede yapılan son düzenlemelerle berber aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

MEMURLARIN MAAŞ LİSTESİ

Buna göre liste şöyle sıralandı:

VALİ MAAŞI: 14 BİN 835 LİRA

GENEL MÜDÜR MAAŞI: 14 BİN 914 LİRA

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI: 7 BİN 839 LİRA

MEMUR MAAŞI: 4 BİN 841

ÖĞRETMEN MAAŞI: 6 BİN 49 LİRA

KAYMAKAM MAAŞI: 13 BİN 648 LİRA

BAŞKOMİSER MAAŞI: 7 BİN 833 LİRA

POLİS MEMURU MAAŞI: 6 BİN 859 LİRA

PROFESÖR MAAŞI: 12 BİN 881

UZMAN DOKTOR MAAŞI: 9 BİN 314 LİRA

HEMŞİRE MAAŞI: 5 BİN 868 LİRA

MÜHENDİS MAAŞI: 8 BİN 1 LİRA

TEKNİSYEN MAAŞI: 5 BİN 38 LİRA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI: 7 BİN 596 LİRA

VAİZ MAAŞI: 6 BİN 285 LİRA

AVUKAT MAAŞI: 7 BİN 639 LİRA

Aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi

Bu arada maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi.

Hesaplarda sadece aile ve çocuk yardımı ödeneği yer aldı. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.