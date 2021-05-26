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En çok altın rezervi olan ülkeler açıklandı, peki Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervi miktarlarını açıkladı. En yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Ekonomi 26.05.2021, 14:08
En çok altın rezervi olan ülkeler açıklandı, peki Türkiye kaçıncı sırada?

Tüm ülkeler altın stoklamak için birbiriyle yarışıyor. Altının zor zamanlardaki gücü etkisiyle altın stoklarının etkin olması büyük önem arz ediyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:

1 - ABD

Altın rezervi büyüklüğü: 8.133,5 ton

2- Almanya

Altın rezervi büyüklüğü: 3.362,4 ton

3-IMF

Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton

4-İtalya

Altın rezervi büyüklüğü: 2.451,8 ton

5 - Fransa

Altın rezervi büyüklüğü: 2.436,3 ton

6- Rusya

Altın rezervi büyüklüğü: 2.295,4 ton

7- Çin

Altın rezervi büyüklüğü:1.948,4 ton

8- İsviçre

Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton

9-Japonya

Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton

10-Hindistan

Altın rezervi büyüklüğü: 695,3 ton

11- Hollanda

Altın rezervi büyüklüğü: 612,5 ton

12- Türkiye

Altın rezervi büyüklüğü: 512,6

13 - ECB

Altın rezervi büyüklüğü: 504,8 ton

14-Tayvan

Altın rezervi büyüklüğü: 423,6 ton

15-Kazakistan

Altın rezervi büyüklüğü: 395,8 ton

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