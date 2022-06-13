Emtiada 50 yılın en büyük şoku bekleniyor

Citigroup Inc.'in durum analizine göre, küresel emtia alıcıları, 2022 yılında artan fiyatlar sebebiyle üreticilere 2019'a kıyasla 5,2 trilyon dolar daha fazla ödeme yapmayı düşünüyor.

Bu artış, küresel ekonominin yüzde 5'ine eşdeğer.

Yılın ikinci yarısı için vadeli fiyatların gerçekleştiği bir senaryoda, bu miktar küresel ekonominin yüzde 6,2'sine denk gelecek şekilde 6,3 trilyon dolar daha fazla olacak.

Analiz raporu, böyle bir emtia şokunun her durumda 1970'lerin başındaki petrol krizi sırasında küresel ekonominin yaşadıkları seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Emtia şoku ne kadar uzun sürerse; tüketiciler, küresel büyüme ve hisse senetleri üzerindeki olumsuz etkinin o kadar büyük olacağı belirtiliyor.

Citi analistleri, uzun vadede fiyat artışlarının devam etmesinin Avrupa'da resesyon riskini artırabileceğini ve Avrupa'nın rekabet gücüne zarar verebileceğini öngörüyor.

Emtia kaynaklı enflasyonun, Avrupa'da hanehalkı gelirlerini yıllık yüzde 2 oranında azalttığı tahmin ediliyor.

Emtia piyasalarında patlamanın hem kazananları hem de kaybedenleri olmasına rağmen, bu şokun etkisi etkisi tüketim ve küresel büyüme için aşağı yönlü olacak.

Analistler, düşüş derecesinin, ücretlere geçişe ve sonuçta ortaya çıkan politika tepkisine bağlı olacağını ve üreticiler tarafından bir gelir geri dönüşümü ile dengelenmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.