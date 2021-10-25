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Emtia piyasasındaki sert dalgalar endişeye neden oluyor

Geçen hafta gümüş yüzde 4,3, altın yüzde 1,5, kurşun yüzde 1 değer kazanırken, bakır yüzde 5,9, paladyum yüzde 2,5, platin yüzde 1,5, alüminyum yüzde 9,4, nikel yüzde 1,5, çinko yüzde 5,1 değer kaybetti.

Ekonomi 25.10.2021, 16:42
Emtia piyasasındaki sert dalgalar endişeye neden oluyor

İSTANBUL (AA) - Emtia piyasasında geçen hafta dalga boyu yükselirken, oynaklık ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri de artırıyor.

Emtia piyasasında geçen hafta dalgalı bir seyir görüldü. Oynaklığın arttığı emtia piyasası, küresel ticarette fiyatlama zorlukları ve enflasyon endişelerini tetiklerken, ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin de yükselmesine neden oluyor.

Analistler, dünyanın önde gelen merkez bankalarının para politikasına ilişkin şahinleşen tonunun da emtia piyasasını etkilediğini belirtti.

Geçen hafta gümüş yüzde 4,3, altın yüzde 1,5 değer kazandı. Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntıların risk algısını artırmaya devam etmesi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimle altının ons fiyatının yükseldiğini belirtti.

Dolara olan talebin azalması da özellikle gümüş fiyatlarını olumlu etkiledi.

Alüminyum de sert düşüşler görüldü

Geçen hafta bakır yüzde 5,9, paladyum yüzde 2,5, platin yüzde 1,5, alüminyum yüzde 9,4, nikel yüzde 1,5, çinko yüzde 5,1 değer kaybetti. Kurşun ise yüzde 1 artış kaydetti.

Bakır fiyatları arza yönelik sıkışıklığın azalmaya başlamasıyla düştü.

Analistler, alüminyum fiyatlarının da Çin’in kömür fiyatlarına müdahale edeceğine dair sinyal vermesiyle düşen kömür fiyatlarının arza yönelik endişeleri hafiflettiğini ve alüminyum fiyatlarında da düşüşler görüldüğünü aktardı.

Brent petrol yüzde 0,8, doğalgaz yüzde 2 değer kazandı. ABD'ye seyahat edecek yolcuların ülkeye girişine müsaade edileceğinin açıklanması ve Avustralya ile bazı Asya ülkelerinde de gelecek aydan itibaren benzer uygulamaların hayata geçireceğini bildirmesiyle jet yakıtı talebinin artacağı tahmin ediliyor. Bu durum da Brent petrolün varil fiyatının yükselişini destekliyor.

Artan doğalgaz ve kömür fiyatlarının elektrik üretiminde petrol kullanımını teşvik etmesiyle talebin daha da yükseleceği öngörüleri de Brent petrolün yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Doğalgaz da sonbaharda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte düşüş kaydetti.

Tarım emtialarında dalgalı bir seyir izlendi

Geçen hafta tarım emtialarında ise dalgalı bir seyir izlendi. Üretime yönelik endişeler ve yüklemelerle ilgili gecikmeler, fiyatlarda yükselişe neden olurken, bazı tarım emtialarında üretimin artacağına yönelik beklentiler ve ekonomilerdeki belirsizliklerle talebe yönelik endişeler düşüşe neden oldu.

Geçen hafta, pamuk yüzde 0,9 buğday yüzde 3,3, mısır yüzde 2,4 değer kazanırken, kahve yüzde 1,7, şeker yüzde 3,7, kakao yüzde 0,7 değer kaybetti.

Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Brezilya'da artan yağışlar ile beraber üretimin artacağına yönelik beklentiler ise kahve ve şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğdayda üretim tahminlerinin azalmasının fiyatların yüksek kalmasına yol açtığını belirtti.

Özellikle stoklarda yaşanan düşüşün buğday fiyatlarının yükselişinde etkili olduğunun söylenebileceğini ifade eden Ergezen, ihracat verilerindeki düşüş baskı oluştursa da güçlü seyrin devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Ergezen haftalık ihracat verilerindeki toparlanmanın mısın piyasasını desteklediğini dile getirdi.

Bunun yanı sıra ABD'de mısır ekili alanlardan soya fasulyesine yöneliş olduğu haberlerinin de mısır da alıcıların artmasına yol açtığını söyleyen Ergezen, bununla beraber petrol fiyatlarındaki yükselişin mısır fiyatlarını desteklediğini vurguladı.

Şekerle ilgili Ergezen, Brezilya'da yağışların etkili olmasının üretim beklentilerini artırdığını belirtti Ayrıca La Nina koşullarının oluşmaya başlandığına dair açıklamalar olduğuna dikkati çeken Ergezen, bunun da dünyanın en büyük üreticilerinden Hindistan ve Tayland'da daha fazla yağış ve şeker rekoltesi anlamına geldiğini, bu nedenle şekerde satıcılı bir seyir izlendiğini aktardı.

Kahveye değinen Ergezen, "Dolar endeksinin güçlenmesi, kahve fiyatları üzerinde satış baskısı oluşmasına yol açıyor. Bununla beraber üretim beklentileri de artmaya başladı. Özellikle bu sene soğuk ve kurak hava yaşanan Brezilya'da etkili olmaya başlayan yağışların, üretim beklentilerini de artırıyor." dedi.

#ekonomi
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