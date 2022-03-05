Emre Çayırlı Yazdı: "Endüstriyel Metal Fiyatlarında Rekor Artış"

Emtia Fiyatları Ne Kadar Yükseldi?

BCOM spot endeksi, yıl başından bugüne kadar %27.20 yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi, pandemiden çıkmak üzere olan ekonomilerde, tedarik zincirler konusunda yeni endişeler yarattı.

-Yaşanan fiyat yükselişleriyle hammadde endeksi, Ukrayna müdahalesi ardından 1960'tan bu yana en büyük haftalık yükselişine yaklaşıyor.-

Paladyum şu anda ons başına yaklaşık 2,760 ABD dolarından işlem görüyor ve geçen Aralık ayından bu yana yaklaşık %80 arttı. Hem Rusya hem de Ukrayna çelik üreticisi ve ihracatçı konumunda bulunması ise ilerleyen süreçte yeni tedarik sorunlarını beraberinde getirebilir.

-Emtia Endeksi ocak ayı başından bu yana %27 yükseldi.-

Endüstriyel Metal Fiyatlarında Yükseliş Sürecek mi?

Brent petrol varil başına 120 dolara yaklaştı, alüminyum fiyatı rekor kırdı ve buğday 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Rusya'nın ekonomik sistemden izolasyonu, küresel çapta enerji, metal ve emtia fiyatları yükseltiyor. Emtia fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş daha keskin küresel enflasyon korkularını ateşliyor. Ukrayna'daki savaşın sonuçları, küresel ekonomi yeni bir aşamaya geçerken küresel merkez bankalarının artan enflasyonu kontrol etmek için atacakları adımlar oldukça önemli olacak.

Geçtiğimiz Cuma günü, Londra Metal Borsası'nda (LME) nikelin referans fiyatı ton başına 25.000$'a yükseldi. Alüminyum ise gerginliğin etkilerinin görüldüğü bir başka metal. LME alüminyum fiyatları şimdiden 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya, küresel ham alüminyumun da yaklaşık %6'sını üretiyor.

ABD Merkez Bankası başkanının agresif faiz artırımlarına ilişkin korkuları yatıştırmaya çalışması ve Rusya-Ukrayna çatışmasının tetiklediği güvenli liman talebini dengelemeye çalışmasının ardından risk iştahının artmasıyla altın ve gümüş gibi neredeyse bütün emtia fiyatlarında hızlı yükselişler yaşanıyor.