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Emre Alkin, Işın Çelebi ve Mahfi Eğilmez’den 2021 Öngörüleri

Altınbaş Üniversitesinin gelenekselleşen “Çarşamba Buluşmaları” kapsamında düzenlenen “2021 yılında bizi neler bekliyor?” toplantısında, Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, öngörülerini açıkladılar. Prof. Dr. Emre Alkin, 2021 yılında ekonominin yüzde 4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Dr. Mahfi Eğilmez, enflasyonun çift haneli seviyelerde kalacağı tahmininde bulunurken Prof. Dr. Işın Çelebi de Bitcoin’in 50 bin doları geçeceğini söyledi.

Ekonomi 05.01.2021, 13:59
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Emre Alkin, Işın Çelebi ve Mahfi Eğilmez’den 2021 Öngörüleri

Prof. Dr. Alkin: “Türkiye yüzde 4 büyür”

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, “2021 yılında bizi neler bekliyor?” toplantısında, yeni yılda Türkiye ve dünya ekonomisini bekleyen olası gelişmeleri masaya yatırdı. 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyümesini beklediğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, “Enflasyonun çift hanede, yüzde 10-12 arasında kalacağını öngörüyorum” dedi. Alkin, 2021 tahminlerini şöyle paylaştı: “Maalesef işsizlik de çift haneli sayılarda kalacak. Eğer işten çıkarma yasağı sürerse yüzde 12-14 arasında, kalkarsa yüzde 17’ye yükselebileceğini düşünüyorum. Bütçe açığının milli gelire oranının ise yüzde 4.5 olacağını öngörüyorum. Cari açığın milli gelire oranının da yüzde 3.5-4.5 arasında kalmaya devam edeceğini tahmin ediyorum.”

Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliğinin revize edilmesine yönelik görüşmeleri yeniden başlatmak ve ABD ile ilişkilerini düzeltmek için ne tasarlıyorsa bir an önce ortaya koyması gerektiğini belirten Alkin, “Bu süreç yavaşlarsa Türkiye’ye yönelik haksız ithamlar daha da şiddetlenerek devam edecek ve Gümrük Birliği müzakerelerini iyice soğutacak. AB ve ABD Türkiye’nin duruşunu sergilemesini bekliyor” yorumunda bulundu.

Prof. Dr. Emre Alkin, birçok kişinin pandemiyi dünyanın sonu olarak adlandırdığını ama böyle olmadığının görüldüğünü de kaydederek, “Geçmişte tarihin sonu olarak adlandırılan pek çok şey var. Ama hiçbir şey bitmemiş, her şey kaldığı yerden devam etmiş. Dünya tarihine baktığımızda bunu görüyoruz” dedi.

 

Prof. Dr. Işın Çelebi: “Bitcoin 50 bin doları geçecek”

2021 yılında pandeminin hızının çok yavaşlayacağını tahmin ettiğini belirten Prof. Dr. Işın Çelebi’nin diğer tahminleri, Türkiye’de erken seçimin gündeme geleceği, Bitcoin’un fiyatının 50 bin doların üzerine çıkacağı ve Amerika’da Amazon.com’un piyasa değerinin Apple’ı geçeceği yönünde...

Prof. Dr Çelebi, aşılamanın yavaş uygulanması karşısında krizin sürmesi, ABD yeni yönetiminin projelerinin başarılı olamaması ve AB yönetiminde Merkel sonrası belirsizliğin ortaya çıkmasını ise 2021’in önemli riskleri arasında saydı.

Dünya genelinde küresel borç tutarının 15 trilyon dolara çıktığına dikkat çeken Çelebi, “Borcun yönetilebilmesi çok önemli. Hükümetler borcu iyi yönetirse yavaş bir ekonomik büyüme ortaya çıkabilir ve dünya bir krizle karşı karşıya gelebilir. Amerika ile Çin arasındaki teknoloji savaşlarının da küresel büyüme üzerinde etkili olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

 

Dr. Mahfi Eğilmez’den sürpriz Fenerbahçe yorumu

Dr. Mahfi Eğilmez ise “2021’de enflasyonun yüksek kalacağını, şimdiki seviyenin biraz üzerinde bile olabileceğini düşünüyorum” dedi. Eğilmez, Fenerbahçe’nin 2021 yılında da şampiyon olamayacağı tahmininde de bulundu.

Eğilmez, 2021’de dünyanın tamamının aşılanmasını mümkün görmediğini belirterek, “Aşılanmanın 2 yıl içinde tamamlanacağını düşünüyorum” dedi. Eğilmez, aşı konusunda özellikle Afrika’ya uluslararası yardımların yapılması gerektiğine dikkat çekti. “Bugüne kadar bu konuda bir çaba görmedik” diyen Eğilmez, Dünya Sağlık Örgütünün bu konuda önderlik etmesi gerektiğini ifade etti.

Tarımın gittikçe önem kazandığını da vurgulayan Eğilmez, “Tarım geçmişte ciddi şekilde ihmal edildi. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde iş insanlarının tarımsal üretime yatırım yapacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Nitelikli ve niteliksiz insanların ücretleri arasındaki farklılığın daha da büyüyeceğini tahmin eden Eğilmez, şunları söyledi:
“Bunun istihdam konusunda sıkıntı yaratacağını da düşünüyorum. Niteliksiz insanlara olan ihtiyacın azalacağını öngörüyorum. Niteliksiz istihdamda gerileme olacak. O nedenle eğitimin de bu konuya yönlenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Eğitimin henüz tam olarak bu noktaya gelemediğini görüyoruz. Türkiye bu konuda bir hayli geri kaldı. Sorgulayıcı, analitik, soru soran insanların prim yaptığı bir eğitim sistemine geçiş yapmamız lazım. Gençlere orta öğretim ve lisede bunun verilebilmesi gerek.”

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