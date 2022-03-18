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Emniyet'te çalışanlara müjdeli haber! Her ay 300 TL ek ödeme verilecek!
Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan promosyon anlaşması gereği emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacağını açıkladı.
Ekonomi 18.03.2022, 11:38
Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm polis teşkilatının maaşlarına aylık 300 lira ilave ödeme yapılacağını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında; "Genel müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur." sözlerine yer verdi.
Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımı: