Emniyet'te çalışanlara müjdeli haber! Her ay 300 TL ek ödeme verilecek!

Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm polis teşkilatının maaşlarına aylık 300 lira ilave ödeme yapılacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında; "Genel müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur." sözlerine yer verdi.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımı: