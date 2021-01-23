Emlakta tüm yılların rekoru kırıldı

Faiz indiriminin etkisi oldu

Pandemiye rağmen gayrimenkule olan talebin düşmediğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Bu yıl gerçekleşen 1 milyon 499 bin konut satışı sonrası 2017 yılındaki 1 milyon 409’lik rekor kırılmış oldu. Özellikle 2. elde satışlardaki 1 milyon 29 binlik konut satış rekorunda pandemi dönemindeki faiz indiriminin çok büyük etkisi oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337 sayısına ulaştı” dedi.

Yabancıların ilgisi yüksek

Yabancılara yapılan konut satışlarının son çeyrekte toparlanma sinyalleri verdiğini dile getiren Akdoğan “2020 yılının son dört ayında 19 bin 916 konut yabancılara satıldı. Bu satışlar yaklaşık 2020 yılının ilk sekiz ayındaki satış kadar” diye konuştu.

Temmuz ayı lider

2020 yılında en çok satışın Temmuz ayında gerçekleştiğini ifade eden Akdoğan, “Temmuz ayında 229 bin 357 konut satışı yapıldı. Bu satışlarında da 130 bin 721’i ipotekli satışlar oldu. Bunlardan da 91 bin 469’unu ikici el satışlar oluşturdu. Emlak işletmeleri açısından en yoğun olan bu dönem sonrası özellikle son çeyrekte hareketlilik ciddi oranda azaldı” ifadelerini kullandı.