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Emlakta fırsatçılara dikkat!

Korona nedeniyle durağanlaşan ekonomi, kredilerde görülmemiş faiz oranıyla canlandırılmaya çalışılıyor. Kamu bankalarının sıfır konutta kredi faizini 0.64’e, ikinci elde 0.74’a çekip 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkânı sunmasının ardından özel bankalar da son dakika hamlesi ile 2 yıl ödemesiz dönem başlattı. Ancak kredi kolaylığını fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçılar gayrimenkul fiyatlarını artırdı.

Emlakta fırsatçılara dikkat!

Korona nedeniyle durağanlaşan ekonomi, kredilerde görülmemiş faiz oranıyla canlandırılmaya çalışılıyor. Kamu bankalarının sıfır konutta kredi faizini 0.64’e, ikinci elde 0.74’a çekip 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkânı sunmasının ardından özel bankalar da son dakika hamlesi ile 2 yıl ödemesiz dönem başlattı. Ancak kredi kolaylığını fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçılar gayrimenkul fiyatlarını artırdı.

05 Haziran 2020 Cuma 11:41
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Emlakta fırsatçılara dikkat!

Bankaların sağladığı kredinin önemine dikkat çeken Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmıztaş Başaran, “Ekonominin can damarı gayrimenkul. Bu kredi hamlesiyle piyasaya bir hareket geldi. Korona sürecinde yeterince yıprandık. Her kışın sonu bahardır diyorduk. Şimdi ekonomiye bahar geldi” dedi.

Bir gecede yüzde 35 zam

Bankaların bu hamlesini kötüye kullanmak isteyen fırsatçılara dikkat çeken Başaran, “Avantajlı kredilerin çıkmasıyla bazı fırsatçılar talep var diye evlerin fiyatlarını katladı. Bir gecede evlerin fiyatları 565.000 TL’den 834.000 TL’ye, 355.000 TL’den 394.000 TL’ye, 500.000 TL’den 580.000 TL’ye kadar çıktı. Yüzde 35-40’lara kadar artış olan gayrimenkuller var. Bunların mantıklı bir yanı yok” dedi.

Fırsatçılara önlem geldi

Ancak yapılan açıklamaya göre söz konusu fırsatçılara yönelik bankalar yeni bir tedbir aldı. Buna göre göre, fiyat artışı yapan firmalar, kredi paketi kapsamı dışına çıkarılacak. 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapan firmalar, fiyatları artış öncesine çekmek şartıyla uygulamaya dahil olabilecek. Kırmızıtaş, alınan kararı çok olumlu olarak değerlendirdiğini belirterek “Bankaların, fiyatlarını artıran firmalara destek sunmaması çok önemli. Çünkü her gayrimenkulün bir ederi var. Normalde bir sitede çoğu ev, 600.000 TL-700.000 TL aralığındayken bir evin içi altın kaplama bile olsa 1.000.000 TL olmaz” dedi.

‘Piyasayı tıkamayalım’

Şu an ekonominin tıkanmaması için tüm mülk sahiplerine mülklerinin ederi fiyattan satış yapmaları çağrısında bulunan Kırmızıtaş, “Şu an herkes gayrimenkulünün ederi neyse o şekilde piyasaya sokarsa biz satmaya can atarız. Ev sahiplerine bunu diyoruz. Hem siz paranızı alın hem diğer insanlar ev sahibi olsunlar. Piyasada tıkanıklığa neden olmayalım” diye konuştu.

Evi iyi araştırın

Yeni bir ev almak, yatırım yapmak isteyeneler için çok ideal bir zaman olduğunu belirten Evrim Kırmızıtaş Başaran, ev almayı düşünenlere de şu uyarıları yaptı: “Balon rakamlara aldanmayın. Bir gayrimenkul alırken benzer yerlerdeki evlere de bakın. Tapuya, iskanı olup olması, projeye uygun olması gibi tüm detayları titizlikle araştırın. Burası çok güzel deyip hemen aldığınız evden sonra pişman olmayın. Bunlar için profesyonel bir gayrimenkul danışmanı ile çalışmalısınız.”

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