banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu!
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu!
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu!
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu!
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Emlakçıları yakından ilgilendiriyor: Süre 31 Mart'ta sona eriyor!

Türkiye genelinde kayıtlı kayıtsız 300 binden fazla emlakçıyı yakından ilgilendiren düzenlemede geri sayım başladı. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlakçılık işiyle uğraşan kişilere tanınan süre 31 Mart'ta sona eriyor.

Ekonomi 26.03.2021, 13:49
6
Emlakçıları yakından ilgilendiriyor: Süre 31 Mart'ta sona eriyor!

Emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartlar 5 Haziran 2018'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve gayrimenkul alım satım ve kiralama işiyle uğraşanlara yönelik yetki belgesi şartı getirilmişti.

Emlakçılık işiyle uğraşanlar için lise mezuniyeti ve staj, ofisler için ise m2 şartı gibi çok sayıda düzenlemenin yer aldığı uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih ise son olarak 31 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı.

Emlakçıları yakından ilgilendiren düzenleme için tanınan sürede geri sayım başladı.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu