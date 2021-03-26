Emlakçıları yakından ilgilendiriyor: Süre 31 Mart'ta sona eriyor!

Emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartlar 5 Haziran 2018'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve gayrimenkul alım satım ve kiralama işiyle uğraşanlara yönelik yetki belgesi şartı getirilmişti.

Emlakçılık işiyle uğraşanlar için lise mezuniyeti ve staj, ofisler için ise m2 şartı gibi çok sayıda düzenlemenin yer aldığı uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih ise son olarak 31 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı.

Emlakçıları yakından ilgilendiren düzenleme için tanınan sürede geri sayım başladı.