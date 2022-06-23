Emlak sektöründeki hareketlilik, büyük firmaları Türkiye’ye çekti

Türkiye’de yaşanan emlak nareketliliği ile birlikte, emlak komisyonlarında yüksek karlılıkların oluşması dünyadaki bir çok emlak şirketini Türkiye’ye çekti. Türkiye’ye yatırım yapan firmalar esnek çalışma fırsatları ile hayalleri olan kişilere gayrimenkul danışmanlığı fırsatları da sunuyor.

Emlak sektöründe yaşanan hareketlilik, dünyanın önde gelen gayrimenkul firmalarını da Türkiye’ye çekti. Gelen yatırımlar ile birlikte farklı sistemlerde uygulanmaya başlandı. Gayrimenkul sektörünü yurtiçi ve yurtdışında geniş pazarlara ulaştıracak franchise gayrimenkul sistemi Redwoork yüzlerce danışman ile hizmet vermeye başladı. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde kendi ofisleri ile hizmet vermeye başlayan firma, gayrimenkul sektörünü büyütecek bir girişim olarak öne çıkıyor. Sistem, aynı zamanda esnek çalışmaya da müsait. Tam zamanlı ya da esnek çalışmak isteyen gayrimenkul danışmanlarına iş ve ofis imkânı sunuluyor. Gayrimenkul danışmanları Avrupa standartlarında hazırlanmış ofislerdeki imkanlardan faydalanabiliyor, müşterileriyle görüşmelerini ofiste gerçekleştirebiliyor. Danışman sayısının yıl içerisinde binin üzerine çıkması bekleniyor. Emlak sektöründe çığır açacak sistem gayrimenkul sektörünü yurtiçi ve yurtdışında geniş bir pazara ulaştırmayı hedefliyor ve sektörün büyümesine katkı sağlayacak.

“Gayrimenkul sektöründeki satış oranın artmasına ciddi katkıda bulunacak"

Sistem ve gayrimenkul sektörü ile ilgili bilgi veren Redwoork Türkiye Direktörü Çağatay Üçsu, “Gayrimenkul sektörüne yeni bir model getiriyoruz. Ülkenin yedi bölgesinde, Avrupa ülkelerinde ve Körfez ülkelerinde açacağımız ofislerimizde yüzlerce gayrimenkul danışmanı istihdam edeceğiz. Türkiye genelinde ofislerimiz hem danışmanlarımızın kullanımına hem de yatırımcılara hizmet vermeye başladı. Kendi ofislerimizde ve franchise ofislerimizle istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yurt dışındaki Türkler en fazla gayrimenkule yatırım yapıyor”

Yurtdışında yaşayan Türklerin en fazla yatırımı gayrimenkule yaptığına dikkat çeken Üçsu, “ABD, Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ofis açmayı planlıyoruz. Bu sayede doğru zamanda doğru yatırım ile buluşturmuş olacağız. Ayrıca yurt dışındaki yerli ve yabancı yatırımcılara aracılık etmiş olacağız. Redwoork olarak tecrübeli danışmanlarımız ve yenilikçi vizyonumuz ile gayrimenkul sektöründeki satış oranın artmasında ciddi katkıda bulunacağız. Yatırımlarımıza sürekli yenisini ekleyerek devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl turizm ve konaklama alanlarında hizmet verecek yeni yatırımlar planlıyoruz” ifadelerini kullandı.