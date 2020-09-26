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Emlak Konut, yapı ruhsatlarını aldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap projesinin yapı ruhsatlarını aldı.

Ekonomi 26.09.2020, 09:45
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Emlak Konut, yapı ruhsatlarını aldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap projesinin yapı ruhsatlarını aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimiz projelerinden İstanbul'un Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi kapsamında, 1444 ada 1 parselde yer alan 42 adet konut ve 18 adet ticari üniteden oluşan toplam 60 adet bağımsız bölüme ait yapı ruhsatları 24.09.2020 tarihinde alınmıştır.'' denildi.

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