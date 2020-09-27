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Emlak Konut'tan ihale

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, ihale yapacak.

Ekonomi 27.09.2020, 21:18
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Emlak Konut'tan ihale

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 1645 ada, 55 parsel üzerinde geliştirilecek İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 20.10.2020 Salı günü saat 11.00'de yapılacaktır.'' ifadesi kullanıldı.

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