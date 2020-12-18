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Emlak Konut'tan, Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesi
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’den, İstanbul Sarıyer Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesi
Ekonomi 18.12.2020, 09:04
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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul ili Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde bulunan arsa üzerinde geliştirilecek İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 13.01.2021 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacaktır.
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