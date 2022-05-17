banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın!
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın!
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Castex istifa etti

Emlak Katılım’ın ilk çeyrek net kârı 222,9 milyon oldu

Emlak Katılım, 2022 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın, ilk çeyrekte net karı 222,9 milyonu bulurken özkaynak büyüklüğü ise 2,3 milyar TL oldu. Toplanan fonlar 36,1 milyar TL’ye, kullandırılan fonlar 25,6 milyar TL’ye ulaştı. Gayrinakdi kredileri 7,8 milyar TL olan Emlak Katılım’ın aktif büyüklüğü ise 48,8 milyar TL oldu.

Ekonomi 17.05.2022, 10:26
Emlak Katılım’ın ilk çeyrek net kârı 222,9 milyon oldu

Emlak Katılım, 2022 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın, ilk çeyrekte net karı 222,9 milyonu bulurken özkaynak büyüklüğü ise 2,3 milyar TL oldu. Toplanan fonlar 36,1 milyar TL’ye, kullandırılan fonlar 25,6 milyar TL’ye ulaştı. Gayrinakdi kredileri 7,8 milyar TL olan Emlak Katılım’ın aktif büyüklüğü ise 48,8 milyar TL oldu.

Katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, katılım bankacılığı alanındaki istikrarlı büyümesini sürdürdü. Üç yıl içerisinde 78 şubeye ulaşan Emlak Katılım, dijital kanallar üzerinden müşterilerinin bankacılık işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak çözümler de üretiyor.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni ürünleri hayata geçiren Emlak Katılım, 2022 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin gücüne güç katmak için azimle çalışmaya ve finansal çözümler üretmeye devam edeceklerini belirten Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Bankamız büyüme stratejisine bağlı olarak şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünler ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. İlk çeyrekte net karımız 222,9 milyonu bulurken öz kaynak büyüklüğümüz 2,3 milyar TL oldu. Toplanan fonlarımız 36,1 milyar TL’ye, kullandırılan fonlarımız ise 25,6 milyar TL’ye ulaştı. Gayri nakdi kredilerimiz 7,8 milyar TL iken, aktif büyüklüğümüz 48,8 milyar TL olmuştur. Bankamız ilk çeyrekte aktif büyüklüğünü yüzde 26 artırırken karlılığını da 2021 yılsonuna göre yüzde 55 arttırmıştır. Bankamızın reel sektöre desteği ise 32,5 milyar TL olmuştur. Türkiye’nin en genç katılım bankası olarak ülke ekonomisine katkı vermeye, ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Geliştirdiği sürdürülebilir ve yenilikçi ürün ve hizmetlerini ilk çeyrekte de müşterileriyle buluşturan Emlak Katılım, yakın zamanda hizmete alınan yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarının Türkiye’deki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan ve Merkez Bankasınca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi verilen avantajlı bir Türk lirası hesap türü olan Yuvam Katılma Hesabı sayesinde, Emlak Katılım bünyesinde açılan döviz cinsinden katılım fonları Türk Lirasına dönüştürülüyor. Bu sayede hem müşterilerin tasarrufları kur riskine karşı korunuyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre; Emlak Katılım, ülkeye ve ekonomiye değer katan tüm alanlarda yeni hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni hizmeti olan Emlak Katılım Pusula ile yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlere danışmanlık ve networking gibi imkânlar sağlamanın yanı sıra girişimlerin büyümesi ve ticarileşmesi için ihtiyaç duydukları erken aşama yatırıma de ulaşma fırsatı sunuyor.

Çeyrek altın hesaplarındaki bakiye teminat olarak değerlendiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen çeyrek altın hesaplarıyla ilgili ürünleri müşterilerine sunan ilk banka olan Emlak Katılım, devreye aldığı bu uygulama ile yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasını sağladı. “Çeyrek Hesap” ve “Kazandıran Çeyrek Hesap” olarak adlandırılan bu uygulamalar sayesinde müşteriler birikimlerini güvence altına alırken isterlerse kâr payı getirisi de elde etmiş oluyorlar. Üstelik Emlak Katılım nezdinde açılan Çeyrek Hesap ve Kazandıran Çeyrek Hesaplarda bulunan birikimler finansman işlemleri için teminat olarak da gösterilebiliyor. Müşteriler diledikleri zaman en yakın Emlak Katılım şubesinden Çeyrek Hesap veya Kazandıran Çeyrek Hesaplarındaki yatırımlarını fiziken çeyrek, yarım, tam, ikibuçukluk, beşlik altın olarak da alabiliyorlar.

Müşterilerin birikimleri kur hareketliliği karşında değerleniyor

Yenilikçi vizyon ve ürünlerle gelişmeyi hedefleyen Emlak Katılım Bankası, müşterilerinin birikimlerinin altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik karşısında değerlenmeye devam etmesi için “Kur Korumalı TL Katılma Hesabı”, ‘’Dövizden TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı’’ ve “Altından TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı” uygulamalarını devreye aldı. Bu uygulamalarla banka müşterileri tüm kâr payı imkânlarından faydalandırabiliyorken hesaplarına yansıyan kâr payı ödemesine de stopaj uygulanmıyor. Emlak Katılım’ın kur korumalı TL katılma hesapları avantajlarından tüzel müşterileri de yararlanabiliyor. Banka müşterileri, mobil ve internet şube aracılığıyla ya da en yakın Emlak Katılım şubesinden kur korumalı TL katılma hesaplarını açabiliyor.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
19°
açık