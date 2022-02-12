EMİTT 2022’de binlerce kişi İznik Çinisi boyadı

İznik Belediyesi bu yıl 25.’si gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT’e tüm değerleriyle çıkarma yaptı.Stantta kurulan İznik Çinisi Workshop alanında binlerce katılımcı İznik Çinisi boyadı.

Dünyanın turizm fuarından biri olan EMITT, 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında 25. kez kapılarını açtı.İznik Belediyesi Standı ilk günden itibaren yoğun ilgi görürken Başkan Kağan Mehmet Usta tüm fuar boyunca stantta yerli ve yabancı turizmcileri ağırlarken her biriyle de bizzat ilgilendi. Stantta bulunan İznik Çinisi Workshop alanında binlerce kişi ellerine fırçayı alarak İznik Çinisi boyama fırsatı buldular. İznik Çinisi yapan herkese çini kolye hediye edildi.

İznik standına protokol yağmuru

Marmara Bölgesi’nin en büyük gölüne sahip, eşsiz doğası, binlerce yıllık tarihi ile dünyada başka bir örneği olmayan İznik EMİTT 2022 de bu değerleriyle fark yaratıyor.İlk günden itibaren dikkat çeken İznik Belediyesi standı fuar boyunca protokolünde ilgisini çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İznik Standını ziyaret ilk isim oldu. Başkan Kağan Mehmet Usta, Bakan Ersoy’a hediye takdim ederken, Bakan Ersoy da İznik Belediyesi standı hakkında tebriklerini iletti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bursa Eski Valisi mevcut Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Türkiye’nin dört bir yanından fuara katılan belediyelerin başkan ve yöneticileri, bürokratlar, stk temsilcileri İznik Standını ziyaret ettiler.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada "EMİTT 2022 de görüldüğü gibi İznik Standımız bir saniye boş kalmadı.Her platformdan katılımcıların dikkatini çektik. Bu yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. İznik’i dünyanın en büyük turizm fuarlarında tanıtmaya, en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.