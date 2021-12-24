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Eminönü’nde yılbaşı öncesi kuruyemişler tezgahları süslüyor

Yılbaşına sayılı günler kala Eminönü esnafı son hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların daha çok kuruyemişlere yöneldiği görülürken, tezgahlarda bol çeşidin olduğu dikkat çekti. Esnaf, önümüzde ki hafta yoğunluğun başlayacağını fiyatların ise döviz kurundan kaynaklı ithal ürünlerde yüzde 30 düştüğünü söyledi.

Ekonomi 24.12.2021, 14:13 24.12.2021, 14:21
Eminönü’nde yılbaşı öncesi kuruyemişler tezgahları süslüyor

Yılbaşına sayılı günler kala Eminönü esnafı son hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların daha çok kuruyemişlere yöneldiği görülürken, tezgahlarda bol çeşidin olduğu dikkat çekti. Esnaf, önümüzde ki hafta yoğunluğun başlayacağını fiyatların ise döviz kurundan kaynaklı ithal ürünlerde yüzde 30 düştüğünü söyledi.

Yılbaşına sayılı günler kala Eminönü’nde yılbaşı hareketliliği başladı. Esnafı ise yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl yılbaşı yoğunluğu eskiye nazaran seyrek olsa esnafın beklentisi son hafta iyi olması yönünde. Vatandaş yılbaşı öncesi kuruyemişe yönelirken, tezgahlarda bol çeşit kuruyemişin olması dikkat çekiyor. Eminönü esnafı ise fiyatların kalitesine göre değişiklik gösterdiğini söylüyor.

“Dövizin düşmesiyle ithal ürünlerimizde indirime gittik”

Yılbaşı için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyatlarımızı da bir miktar geriye çekiyoruz. Dövizin düşmesiyle ithal ürünlerimizde indirime gittik. Tezgahımıza, yaklaşık yüzde 30’luk bir indirim yansıttık. Bugünden itibaren diğer ürünlerde de fiyatlar düşecektir. Vatandaşların yılbaşında daha uygun ve kaliteli ürün almalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldız, yılbaşı hareketliliğinin başladığını söyleyerek, “Yılbaşına son 3-4 gün kala yoğunluk daha da artacaktır. Tuzlu fıstık 55 lira, kabak çekirdeği 95 lira, fındık 190 lira, soslu mısır 60 lira, badem 250 lira ve antep fıstığı 220 liradan satılıyor. Kaju dün 400 liraydı ancak bugün 290 liraya kadar düştü. İthal olan ürünlerin tamamında fiyatları düşüreceğiz” dedi.

“Önümüzde ki hafta yoğunluk olacağını düşünüyoruz”

Yılbaşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Eminönü esnafa Mustafa İde, “Kuruyemişlerimizi koyduk tezgahımıza satmaya başladık. Önümüzde ki hafta yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Genelde vatandaş kuruyemiş talep ediyor. En çok talep edilen ise karışık kuruyemiş oluyor. Fiyatlar şu anda karışık kuruyemiş 80 TL, Antep fıstığı 140 TL, fındık 125 TL’den satıyoruz. Bu yoğunluk yılbaşının son güne kadar devam eder” şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye, 2021 yılında toplam 550 bin ton kuruyemiş tüketti ve haneye alınan kuruyemiş miktarı 27 kg civarında gerçekleşti. Tüketicinin ilk tercihi karışık kuruyemişlerden yana olurken, onu ayçekirdeği ve ceviz takip etti. Artan taleple birlikte pazardaki cirosal büyüme de devam etti. Peyman CEO’su Kaan Baral, kuruyemiş pazarının 2021’i yaklaşık 26 milyar TL ile kapatacağını ve bunun 7 milyar TL’sinin ambalajlı kategorisinden geleceğini öngördüklerini söyledi.

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