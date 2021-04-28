banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu

Eminönü’nde kapanma öncesi alışveriş hareketliliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. 17 günlük tam kapanma öncesi Eminönü’nde alışveriş hareketliliği yaşandı. Eminönü’ne gelen vatandaşların daha çok temel gıda alışverişi yaptığı görüldü.

Ekonomi 28.04.2021, 10:37
2
Eminönü’nde kapanma öncesi alışveriş hareketliliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. 17 günlük tam kapanma öncesi Eminönü’nde alışveriş hareketliliği yaşandı. Eminönü’ne gelen vatandaşların daha çok temel gıda alışverişi yaptığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi Eminönü’nde alışveriş hareketliliği yaşandı. Eminönü esnafı, tam kapanma kararı sonrasındaki günde hareketlilik olduğunu söylerken, yoğunluğun son güne kadar devam edeceğini düşünüyor. Eminönü’ne gelen vatandaşların ise daha çok temel gıda alışverişi yaptığı görüldü.

"Diğer günlere göre bir hareketlilik var"

Eminönü esnafı Mehmet Sait Çelik, tam kapanmanın açıklanmasından sonra bir hareketlilik olduğunu söyleyerek, "Diğer günlere göre bir hareketlilik oluştu. Vatandaşlar alışverişlerini hemen yapmak istiyor" dedi.

Bir diğer esnaf Muhammed Kandemir ise, tam kapanma kararının ardından yoğunluğun başladığını belirterek, "Kapanmanın uygulanacağı zamana kadar yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlar daha çok temel gıda ve kuruyemiş alıyor” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?