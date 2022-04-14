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Eminönü Yeni Camii’nin 425 yıllık tarihi kitaplaştırıldı

İTO, Mimar Sinan geleneğinden gelen son klasik Osmanlı eseri olmasıyla mimarlık ve sanat tarihinin başyapıtlarından Eminönü Yeni Camii Külliyesi ve Hünkar Kasrı’nı 425 yıllık tarihini bir kitap haline getirerek yayınladı.

Ekonomi 14.04.2022, 16:08
Eminönü Yeni Camii’nin 425 yıllık tarihi kitaplaştırıldı

İTO, Mimar Sinan geleneğinden gelen son klasik Osmanlı eseri olmasıyla mimarlık ve sanat tarihinin başyapıtlarından Eminönü Yeni Camii Külliyesi ve Hünkar Kasrı’nı 425 yıllık tarihini bir kitap haline getirerek yayınladı.

‘İstanbul Eminönü Yeni Camii Külliyesi ve Hünkar Kasrı’ adlı eserin tanıtımı, Hünkar Kasrı’nda düzenlenen fotoğraf sergisi ile yapıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında yer alan kitapta, ilk temeli 1597 yılında Safiye Sultan tarafından atılan ve 1665’te Hatice Turhan Sultan’ın döneminde tamamlanan külliyenin belgesel hikayesine yer veriliyor. Kültür-Sanat Tarihçisi Abdullah Kılıç’ın kaleme aldığı kitapta Josephus Grelot’un İstanbul Seyahatnamesi kitabında yer alan ve Yeni Camii Külliyesi’yle ilgili bilinen en eski görüntü olan gravür de yer alıyor. 1680 yılına doğru yapılan resimde, külliye bitiminden yaklaşık 17 yıl sonraki haliyle görünüyor. Kitap tanıtımında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Oda’nın merkez binasının da yer aldığı Eminönü sahilindeki Yeni Camii’nin yüzlerce yıl daha yaşaması ve İstanbul’a ruhunu veren niteliğinin devam etmesi için üzerimize düşeni yaptık” dedi.

“İstanbul’a karşı tarihi ve sosyal sorumluluklarımızdan birini daha yerine getirdik”

Yeni Camii Külliyesi’nin önemli bir parçası olan Hünkar Kasrı’nı İTO olarak 5 yıl süren titiz restorasyon ile 2009 yılında kültür hayatına yeniden kazandırdıklarını kaydeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Restorasyon çalışması ile sadece emsalsiz değerdeki süsleme ve çinilerle bezeli bir tarihi eserimizi kurtarmadık, aynı zamanda İstanbul’a karşı tarihi ve sosyal sorumluluklarımızdan birini daha yerine getirdik. Hem Yeni Camii hem de Hünkar Kasrı’nın nadir çini örnekleri, paha biçilmez hat yazıları, birbirinden değerli kalem işleri ve sedef işlemeleriyle yaşayan bir müze. Bu müzeye sahip çıkmalıyız. Bize göre Yeni Camii Külliyesinin Hünkâr Kasrı dahil tüm parçaları, İstanbul’un yüzlerce tarihsel zenginliklerinden biri değildir. İstanbul’da neşet eden Osmanlı medeniyetinin emsalsiz bir numunesi, deyim yerindeyse, büyük medeniyetimizin bir özetidir. Bu yüzden kaybolup gitmesine müsaade etmeyerek, İstanbullu tüccarların ülkemizin ezeli ve ebedi tapu kayıtlarına sahip çıktığını gösterdik” şeklinde konuştu.

“Kültür dünyamıza kazandırdığımızın eserin gününü kutluyoruz”

Valide Hatice Turhan Sultan’ın eseri olan “Yeni Camii” külliyesinin 8 aylık çalışma ile kitabını hazırladıklarını ifade eden Kültür-Sanat Tarihçisi Abdullah Kılıç, “Kitap için çektiğimiz fotoğraflardan sergimizin açılışını yaptık. Kültür dünyamıza kazandırdığımızın eserin gününü kutluyoruz. Kitapta Valide Hatice Turhan Sultan’ın hayır eseri olarak kazandırdığı eserin hikayesini anlattık. Ayrıca okuyucular fotoğraf çekimi ve belgesel anlatımı ile bu külliyenin hikayesini bulacaklar” diye konuştu.

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