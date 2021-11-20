Emin Taha: Hedefimiz Irak ile ticaret hacmimizi arttırmak

Kamu yetkililerinin katıldığı G2B görüşmelere ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği B2B toplantılara ev sahipliği yapan Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu, Acarsan Holding’in ana sponsorluğu ile Lalav Group’un platin sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Forum sonrasında Ekovitrin'e özel açıklamalarda bulunan DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, Irak ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttırılması için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Irak'tan Türk özel sektörüne iş birliği çağrısı

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, İş Konseyinin kurulduğu 2001'den bu yana iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek, ticaret hacmini artırmak ve Türk özel sektörüne yeni iş fırsatları sağlamak üzere tüm gücüyle çalıştığını söyleyerek, “Irak’ta bulunan Büyükelçiliğimiz, Konsolosluklarımız ve Ticaret Müşavirliğimiz ile koordinasyon halinde hareket ederek Türk firmalarımıza yeni iş fırsatları açmaya çalışıyor ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması konusunda gayret gösteriyoruz. Iraklı makamlar ile de iletişimimizi güçlü tutuyor ve ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkiden istifade ederek her iki ülkenin de faydasına olacak ticari çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.