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Emin Taha, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına 3.kez seçildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu 11 Ocak 2020 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplam 145 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu, aynı gün eş zamanlı yapılarak, İş Konseylerinin yeni Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi. Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı üçüncü kez Emin Taha oldu. Emin Taha ayrıca yeni dönemde DEİK Türkiye Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Koordinatör Başkan Vekilliği görevini yürütecek.

Emin Taha, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına 3.kez seçildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu 11 Ocak 2020 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplam 145 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu, aynı gün eş zamanlı yapılarak, İş Konseylerinin yeni Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi. Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı üçüncü kez Emin Taha oldu. Emin Taha ayrıca yeni dönemde DEİK Türkiye Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Koordinatör Başkan Vekilliği görevini yürütecek.

13 Ocak 2020 Pazartesi 17:53
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Emin Taha, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına 3.kez seçildi

İki yılda bir düzenlenen DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu kapsamında DEİK üyelerinin katılımları ile toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi.

Emin Taha DEİK'in bu yıl ilk defa düzenlediği "Ticari Diplomasi Ödülleri" töreninde Ekovitrin muhabiri Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı. 

Emin Taha şu açıklamalarda bulundu:

"AMACIMIZ TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTMAK"

"Dış ekonomik ilişkiler kurulu olarak düzenlemiş olduğumuz seçimli genel kurulda 145 konsey başkanı seçildi. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok güzel bir seçim ortamı yaşadık. Katılımın oldukça yoğun olduğunu gözlemledim. Ticaret bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendinin katılmış olması da bizi ayrıca onurlandırdı. Aynı gün orada bir de ödül töreni vardı. Biz özellikle Türkiye-Irak İş Konseyi olarak önümüzdeki 2 yıllık dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin en üst düzeye çıkartılması amacıyla elimizden gelen her türlü çabayı ekip olarak sarf edeceğiz. Özellikle ihracatın artırılması noktasında önemli projelerimiz var ve bunları hayata geçireceğiz. Irak bizim sınır komşumuz ve 350 kilometre sınırımız mevcut. Bu anlamda Habur Sınır kapısına ek olarak hedefimiz ikinci sınır kapısını açmaktır. Musul Telafer Türkmen bölgesi için çok iyi olur ve ihracat artar. Bizim en önemli gündem maddemiz ve projemiz bu."

Ekovitrin muhabiri Ali Karabaş ve Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı / DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha

IRAK’TA İSTİKRAR TEKRAR SAĞLANMALI

"Önümüzdeki dönemde Irak'taki karışık ortamın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Irak bir an önce istikrara kavuşur ve yeni hükümet seçilir. Biliyorsunuz mevcut hükümet istifa ettiği için geçici hükümet seçime gidecek ve o Genel seçimlerde yeni hükümet seçilecek ve istikrar inşallah sağlanır. Biz de bu vesileyle oraya daha fazla ziyaret gerçekleştireceğiz. Hem Irak'ın Kuzey bölgesine, Erbil Dohak Süleymaniye hem de Musul Kerkük Başkent Bağdat ile Güney bölge olan Basra'ya seyahatleriniz olacak. Müşterek iş forumları düzenleyeceğiz. Sahada olan iş adamlarımızın sıkıntılarını problemlerini mevcut hükümete ileteceğiz ve çözüm yollarını arayacağız. Hedefimiz Türkiye'nin ekonomik gücünü yükseltmek ve Irak ile ekonomik ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmak."

DEİK TÜRKİYE-IRAK İŞ KONSEYİ 

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, 2001 yılında kuruldu.. II. Körfez Savaşı sonrası dönemde özellikle inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinde büyük bir yeniden yapılanmaya giren Irak'taki projelerin tanıtımında İş Konseyi önemli rol üstlenmiştir. Bu çerçevede, İş Konseyi olarak, Irak'ın yeniden yapılanmasına ilişkin birçok uluslararası etkinliğe iştirak edildi ve Irak'ın yeniden yapılanmasında lokomotif olan inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinde etkinlikler düzenlendi. Diğer yandan, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, Irak'ta iş yapmakta olan firmaların son dönemlerde bölgede yaşanan güvenlik zafiyeti,  ekonomik problemler ve siyasi istikrarsızlığa bağlı olarak  yaşadığı mağduriyetlerin çözülmesi ile alakalı aktif şekilde varlık göstererek Irak ve Türk tarafında yetkili makamlarla görüşmeler gerçekleştiriyor.

İşte DEİK'in yeni iş konseyi başkanları
İşte DEİK'in yeni iş konseyi başkanları
Son Güncelleme: 13.01.2020 18:14
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DEİKEmin TahaTürkiye ırak Iş Konseyi
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