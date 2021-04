Emily Ratajkowski NFT işine girdi!

Ünlü model Emily Ratajkowski, bir sanatçının kendi projesinde kullanmasının ardından, görüntülerini "geri satın almak" için NFT satıyor.



Independent Türkçe'nin The New York Times'tan aktardığı habere göre, "Kendimi Geri Almak: Yeniden Dağıtım İçin Bir Model" başlıklı eser, 14 Mayıs'ta Christie's'te açık artırmaya çıkarılacak.



Gazete bunun, Ratajkowski için görüntüsünün kullanılma şekli üzerindeki "hakimiyeti" yeniden kazanmak anlamına geldiğini yazdı.

Söz konusu NFT, sanatçı Richard Prince'in tuvallere basılmış birkaç Instagram gönderisinden oluşan Yeni Portreler serisinin bir parçası olarak Ratajkowski'nin Instagram fotoğrafını kullanmasından ardından geldi.

Ratajkowski, Eylül 2020'de The Cut için seriyi keşfetme ve görüntüsünün kontrolünü yeniden kazanmaya çalışma deneyimlerini anlatan bir yazı kaleme almıştı.

Ratajkowski "[Erkek arkadaşım] bana seriye dahil olmaktan onur duymam gerekiyormuş gibi hissettirdi. Richard Prince önemli bir sanatçı ve görüntümü bir tabloya layık gördüğü için ona minnettar olmam gerektiği ima edildi. Ne kadar onaylayıcı" diye yazmıştı.

Ünlü model şunları söylemişti:

"Ve bir yandan onur da duymuştum. UCLA'de sanat okudum ve Prince'in Instagram'a Warholcu yaklaşımını takdir edebilirim. Yine de, hayatımı fotoğraflar için poz vererek kazanıyorum ve benden çok daha fazla para eden, zirvedeki, gösterişli bir sanatçının Instagram gönderilerimden birini alıp kendisininmiş gibi satabilmesi garip geldi."

Ratajkowski'nin yazısına göre kendisi, Prince'in görüntüsünü kullandığını fark ettiği ilk eseri satın almaya çalıştı fakat çalışma mevcut değildi. Ratajkowski, kendisiyle ilgili Prince'in yaptığı "başka bir Instagram tablosunu" satın almayı başardığını söyledi.

The New York Times'a göre NFT'ye eklenen görüntü, "Ratajkowski'nin New York'taki dairesinde çekilen ve Los Angeles'taki evinde asılı olan Richard Prince tablosunun önünde verdiği pozun dijital birleşiminden oluşuyor."

NFT NEDİR?

İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.