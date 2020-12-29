Emekliye müjde! Artık Para Ödemeyecekler!

Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenmesi zorunlu olan taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerek. Ancak emekliler ve bazı şartlara sahip olan vatandaşlar vergiden muaf tutulacak.

Kimler Emlak Vergisi Ödemeyecek?

Herhangi bir geliri olmadığını belgeler ile kanıtlayan ev hanımları, işsizler, herhangi bir sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylık dışında farklı bir geliri olmayan emekli vatandaşlar, engelliler, gaziler, şehit eşleri ve yetimler.

Tüm Konutlar İçin Geçerli Mi?

Hak sahibi olanlarının Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi talep edilmeyecek. Birden fazla hissesi olan ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alan vatandaşlar yararlanamıyor. Gazi, engelli, dul ve yetimlerin farklı bir geliri olup olmadığına bakılmıyor. Engelli olan kişi emekli dahi olsa vergi ödemiyor.

Bir Ev İki Kişiye Aitse Ne oluyor?

200 metrekare olan bir evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi var ise hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

Yurt Dışından Emekli Olan Vatandaşlar Vergi Ödüyor Mu?

Vergi istisnasından sadece ve sadece Türkiye’de bulunan sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan vatandaşlar faydalanabiliyor.

Konutta Oturma Şartı Bulunuyor mu?

İster evinizde siz oturun ister kiracı otursun hiç fark etmeden bu durum hakkınızı kaybettirmiyor.

Dul Maaşı Alanlar Vergi Ödemek Zorunda mı?

Eşinden ötürü emekli aylığı alan emeklilerde emlak vergisi ödemiyor.

Müracaat Etmek Gerekiyor mu?

Hak sahibi olan kişilerin meskenin bağlı olduğu belediyeye dilekçe ile müracaat etmesi gerekiyor.

Daha Önce Ödenen Vergiler Ne Olacak?

5 yıl öncesine kadar ödenen vergileri geri alma hakkınız bulunuyor.

Vergi Borçlarına Taksit İmkânı Geldi

Geçmişe dönük emlak vergisi borçları olan kişilere yapılandırma imkânı sunuldu. Yeni yapılandırma düzenlemesine göre 30 Ağustos 2020 öncesine ait emlak vergisi borçları da yapılandırmadan faydalanabilecek. Ev sahibi olan kişiler başvuru yaparak bu haktan faydalanabilecekler.

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