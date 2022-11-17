Emeklilikte yaşa takılanlar doğum ve askerlik borçlanmasına hücum etti

EYT düzenlemesi için sayılı günler kaldı. Aralık ayında Meclis'e gelecek olan düzenlemenin 15 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanması bekleniyor.EYT'den faydalanmak isteyenler SGK'da yoğunluk oluşturdu.Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve hizmet birleştirme yapmak isteyen kişiler, başvuru için sıralarının gelmesini bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Meclis'in kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde de EYT düzenlemesini Meclis'e takdim edeceğiz. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" açıklamasında bulunmuştu.

İki şartın kaldırılmayacağını dile getiren Bilgin, "Bunlar prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" sözlerini kullanmıştı.

İlk sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olup çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranların yeni düzenlemeden yararlanması planlanıyor. Bu kişilerin emekliliğe hak kazanması gündemde.

EYT düzenlemesinin ocak ayı itibarıyla hayata geçmesi bekleniyor.