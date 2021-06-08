Emeklilikte son 7 yıl kuralı çok önemli! SGK beklerken Bağ-Kur'dan emekli olmayın!

Emeklilik için gün sayan milyonları ilgilendiriyor. Sigortalılık geçmişine dikkat! Emeklilik için büyük önem taşıyor. Emeklilikte kişi sigortalılık geçmişine göre farklı koşullara tabi tutuluyor. Emekliliğine bir kaç yıl kalanların dikkat etmesi gereken son 7 yıl kuralı mağdur edebilir. Prim geçmişinde farklı kurumlarda sigortalılık durumu varsa son 7 yıl kuralı geçerli oluyor. SGK'dan emekli olmayı beklerken son yedi yıl kuralı nedeniyle BAĞ-KUR'dan emekli olabilirsiniz. Bu da maaşları doğrudan etkiliyor. Peki, Emeklilikte son 7 yıl kuralı nedir? Son 7 yıl kuralına takılmamak için ne yapılmalı?

EMEKLİLİKTE SON 7 YIL KURALI NEDİR?

Emeklilikte çalışanın en son ödenen 2520 gün (7 yıl) prim ödemesi içinde hangi sigortalılık statüsünde prim ödendiğine bakılıyor. Son 2520 gün içinde SSK ya da BAĞ-KUR sosyal güvenlik sistemlerinden hangisinde fazla prim ödendiyse o sosyal güvenlik sisteminden emekli olunacağı anlamına geliyor. Emeklilik için son 7 yılda hangi statü daha fazla ise emeklilik işlemleri de ona göre yapılıyor.

Şartları sağlayan kişi emeklilik dilekçesi verdiğinde, aylığı ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Prim gün sayısı olarak da son 2520 günlük prime bakılıyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARI SON 7 YILA GÖRE BELİRLENİYOR!

7 yıllık süre için ödenen 2.520 günlük prim günün yarısı 1.260 prim gün ediyor. Bunun bir fazlası yani 1.261 prim gün hangi sandığa kayıtlı ise o sosyal güvenlik sistemi üzerinden emekli olunuyor.

2008 yılı sonrası işe girişler için ise kural farklı. 1.10.2008 sonrasında işe giren sigortalıların ise, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirleniyor.

SON 7 YIL KURALINDAN NASIL KURTULABİLİRİM?

Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, okuyucusundan gelen son 7 yıl kuralı ile ilgili soruya şu şekilde cevap veriyor:

SORU: 11 Kasım 1966 doğumluyum. 5500 gün 4A (SSK) prim ödemem var. Normalde emekli olmam lazım. Fakat 2009-2012 yılları arasında 1360 gün 4B’li (Bağkur) olduğumdan dolayı beni 4B’ye atıyor ve emekli olamıyorum. Yatırmış olduğum 4B’yi sildirebilir miyim? Sildirirsem emekli olacağım. Son 7 yıl kuralından nasıl kurtulabilirim? Erdal KARAER

CEVAP: Maalesef ödediğiniz Bağkur primini sildiremezsiniz. Primi ödenen son yedi yılda (son 2520 gün prim ödemesi içinde) fazla prim yatırılan, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi bulunulan sigortalılık statüsünden emekli olunuyor. Son 7 yıl kuralından kurtulamazsınız. Son 2520 gün prim ödemeniz içindeki SSK priminizi 1260 güne tamamlayıp SSK’dan emekli olabilirsiniz.(kaynak:vatan.com)