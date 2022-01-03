Emeklilikte en düşük maaş 2 bin 500 TL oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satır başları şöyle:

Memur zammı yüzde 30.5'e çıktı

2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık.

Memurların maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.

Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."