Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Temmuz zammı için milyonların geri sayım sürerken, emeklilerin kurban bayramı ikramiyeleri tarihi de yaklaşıyor. İkramiye elan emeklilerin bu yılki ikinci ödemeleri Temmuz'da yapılacak. Yaklaşık 13 milyon emekli ve dul ve yetim maaşı alanlar ikramiyeden yararlanacaklar. Bu ay emeklilik kararı aldırarak Temmuz'da maaşı başlayan yeni emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

Emekli ikramiyesi ile ilgili akıllara takılan soruların cevapları şöyle:

*KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.

*İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. SGK'nın ilan ettiği tarihte emekliler gidip hesaplarından parayı çekebilecekler. Bu konuda bazı dolandırıcılardan emekliler gelen SMS'lere itibar edilmemesi önemli. Hiç bir işlem yapmanıza gerek yok. Kimseye bilgilerinizi vermeyin.

*EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda, 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece iki maaş alanlar tek bir dosyadan ikramiye almış olacak.

*İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor. Emekli maaşlarının ve ödemelerinin haczedilmesi ancak emeklilerin bu konuda izin vermesiyle oluyor. O yüzden bankadan kredi çekerken ya daz kredi kartı alırken imzaladığınız belgelerde bu izni verip vermediğinize dikkat edin.

*EMEKLİLER İKİNCİ İKRAMİYELERİNİ NE ZAMAN ALABİLECEKLER?

Bu yıl emekliler ramazan Bayramı öncesinde ilk ikramiyelerini aldılar. Bayram 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

*KAÇ LİRA ÖDENİYOR?

Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu yıl ise ikramiyelere yüzde 10 oranında zam yapıldı. Böylece her bayramda 1.100 TL olmak üzere toplam 2.200 TL ikramiye ödenecek