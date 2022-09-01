Emeklilere yeni promosyon imkanı ve uygulama üzerinden başvuru kolaylığı

İş Bankası, emeklilere 7 bin 500 TL’ye varan promosyon verdiğini ve şubeye gitmeden İşCep’ten başvuru kolaylığı sağladığını duyurdu.

Emeklilere İşCep üzerinden maaş taşıma ve promosyon talebinde bulunma kolaylığı sağlayan Türkiye İş Bankası, düzenlediği kampanya ile emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 7 bin 500 TL’ye varan promosyon alma imkanı ve ek ayrıcalıklar sunduğunu açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) bin 500 TL’den düşük maaşlar için 5 bin TL, bin 500 - 2 bin 500 TL arası maaşlar için 6 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaşlar için 7 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan uygulama üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. SGK emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyan emekliler, emekli promosyon ödemesinin yanı sıra Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT’lerini İşCep ve İnternet Şubesi’nden ücretsiz yapabiliyor. 7 bin 500 TL’ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası’na getiren bankanın müşterilerine, Pazarama’da geçerli puan da hediye ediliyor.