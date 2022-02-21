Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı

2022 yılı itibarıyla, asgari ücretten emekli maaşına kadar pek çok kalemde önemli iyileştirmeler yapıldı.

Yapılan iyileştirmeler sonrası ise gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

Emekliler tarafından maaşlarda olduğu gibi ikramiyelerde de önemli bir artış talep edilirken, enflasyon rakamları doğrultusunda konuyla ilgili çalışmalar da başladı.

YÜZDE YÜZ ZAM

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyeleri bin 100 lira olarak hesaplara yatırılırken, bu yıl kulislerde yüzde 100 zam yapılıp hesaplara yatırılacağı konuşuluyor.

TOPLAMDA 4 BİN LİRA

İkramiyeler ise; Ramazan Bayramı'nda 2 bin, Kurban Bayramı'nda da 2 bin ödenerek toplamda 4 bin lirayı, emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

Konuyla ilgili çalışmalar sonrası son kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurucak.