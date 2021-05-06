Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı

12 milyon 700 bin emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bugün başladı..

Yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 liraya yükseltilmiş ve Ramazan Bayramı öncesi ödeneceği açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yağtığı açıklamada"Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı" dedi.

12.7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının 12.3 milyar lira olduğunu belirtti.

BANKALAR MESAİ SAATLERİNİ BELİRLEYECEK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı almıştı.

EMEKLİLERE MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Buna göre banka şubeleri müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecek.

Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecek.

3 YILDIR GELMEYEN ZAM

Türkiye'de 3 yıl önce başlayan emeklilere bayram ikramiyesine tam 3 yıldır beklenen ancak bir türlü gelmeyen zam oranı belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli ikramiyelerine yapılan zammı açıkladı.

83 TL GELECEKTİ, 100 TL GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ay başında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada emekli ikramiyelerine bu sene enflasyon oranında zam yapılacağını söylemişti.

Eğer enflasyon oranında zam yapılsaydı bayram ikramiyeleri 1.000 TL'den 1.083 TL'ye yükselecekti. Ancak AK Parti Hükümeti bu konuda cömert bir adım attı ve zammı 100 TL olarak hesapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, ''Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz.'' dedi.

Böylelikle emekliler Ramazan ve Kurban bayramında artık 1.000 + 1.000 TL yerine 1.100 + 1.100 TL alacak.

ERDOĞAN: "BEN NE DEDİM ?"

AK Parti'nin MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin, “Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor” şeklindeki sorusuna cevap veren Erdoğan, “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100’e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Bayram ikramiyesi: emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine veriliyor.

3 YILDIR ZAMLANMAMAMIŞTI!

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 yıldır dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu.

Her sene bayram ikramiyelerine zam bekleyen emekliler bu sene "zamlarına" kavuştular ama tutar o kadar düşük kaldı ki kimsenin yüzü gülmedi.

DİSK-AR RAPORU: İKRAMİYE EN AZ 1800 TL OLMALI

DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) raporuna göre, emekli bayram ikramiyeleri asgari ücrete göre 763 TL, gıda enflasyonuna göre 677 TL ve ortalama enflasyona göre 556 TL eridi.

DİSK-AR'ın "Emeklilerin bayram ikramiyesi nasıl eridi?" başlıklı raporunda, emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına paralel artması gerektiği belirtilmişti. Açıklamada, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete paralel artsaydı 1763 TL olması gerektiği ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca, asgari ücrete paralel bir bayram ikramiyesi artışı için her bir bayram ikramiyesinin en az 1800 TL olması gerektiği kaydedilmişti.

CHP'NİN 'İKRAMİYE 1500 TL OLSUN' ÖNERGESİ REDDEDİLMİŞTİ

CHP Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi vekillerin, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un görüşmeleri esnasında emeklilere yapılan bayram ödemesi tutarının bin liradan, bin 500 liraya çıkarılması ve bayram ikramiyesi miktarının her yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması için önerge vermişti. Verilen önerge, AK Parti ve MHP oyları ile reddedilmişti. (Kaynak:haber3.com)