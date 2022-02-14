Emeklilere 1.100 TL ikramiye!

Emekli olan herkese 1000 lira bayram ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda emeklilere yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı ile Kurban Bayramı'nda olmak üzere 1000 TL verildi. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu ikramiye tutarı 1.100 TL'ye yükseltildi. Emekli ikramiyeleri tatillerde yatırılır ve tatillerden birkaç gün önce ödenir. Ancak tatil günlerinde parasını çekecek olan vatandaşlar, ATM'lerden paralarını çekebilirler.

EMEKLİNİN HESABINA NE KADAR PARA YATIRILACAK?

Peki 2022'de emeklilik tatili ikramiyesi ne kadardı? Emeklinin hesabına ne kadar para yatırılacak? SSK, Bağ-Kur emeklilik tatil ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Sorularına yanıt aranıyor. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile emeklilik primi eklenmiştir. 2018 yılında yürürlüğe giren 7143. Emekliler bu yasadan sonra üç yıl süreyle ikramiye alırlar.

2 MAAŞ ARTIŞI VE 2 İKRAMİYE

Yılda iki kez yapılan zamlardan emekliler yararlandı. Buna ek olarak, son yıllarda iki tatil ikramiyesi verilmiştir. 2 maaş artışı ve 2 ikramiye alacak olan emeklilere bir güzel haber daha verildi. AKP Grup Başkan Yardımcısı Cahit Özkan zam, ikramiye ve terfileri değerlendirdi. Özkan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: Talihsiz emeklilerimiz için yapılacak artış, asgari ücret artışını da teyit edecek ve enflasyon karşısında vatandaşı mağdur etmeyecektir.

1.100 TL TATİL İKRAMİYESİ

Geçen yıl alınan kararla emekli ikramiyesinde 100 liralık artış oldu. Bunun sonucunda emeklilere 1.100 TL tatil ikramiyesi verilmektedir. 2022 Ramazan Bayramı tatili 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde yapılacağından emekli ikramiyesi için beklenen tarihin bayramdan birkaç gün önce ödenmesi bekleniyor. (iyi1haber.com)